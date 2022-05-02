İmirzalıoğlu’na bir ödül daha

Öğrenciler tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Medipol İnsan Kaynakları Ödülleri sahiplerini buldu. İş, sanat ve medya dünyasının en iyilerinin halk oylaması ile belirlendiği 4. Medipol İnsan Kaynakları Ödül Töreni'nde bir ödül de başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'na geldi. Yılın başarılı isimlerinin ödüllendirildiği törende pek çok farklı sektörden çok sayıda firma ve isim ödüle layık görüldü. Televizyon kategorisinde 2021 yılının En İyi Sunucusu, Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu oldu.