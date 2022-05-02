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Usta oyuncu Devrim Yakut ölümden döndü

Şimdilerde 'Camdaki Kız' dizisinde 'Gülcihan' karakterini canlandıran usta oyuncu Devrim Yakut'un dizide iki haftadır olmayışının sebebi ortaya çıktı. Meğer usta oyuncu ölümden dönmüş. Devrim Yakut'un beynine pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.