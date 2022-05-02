Usta oyuncu Devrim Yakut ölümden döndü

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Selma Ergenç, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Nur Sürer, Tamer Levent ve Devrim Yakut'un canlandırdığı Camdaki Kız'dan korkutan bir haber geldi.
Şimdilerde 'Camdaki Kız' dizisinde 'Gülcihan' karakterini canlandıran usta oyuncu Devrim Yakut'un dizide iki haftadır olmayışının sebebi ortaya çıktı. Meğer usta oyuncu ölümden dönmüş. Devrim Yakut'un beynine pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Selma Ergenç, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Nur Sürer, Tamer Levent ve Devrim Yakut'un canlandırdığı Camdaki Kız'dan korkutan bir haber geldi.
Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut'un bir süredir dizide olmaması sevenlerini meraklandırdı.
Posta'nın haberine göre; oyuncunun dizide olmamasının sebebi ortaya çıktı.
BEYNİ PIHTI ATTI
Dizide senaryo gereği Van'da yaşayan hasta amcasının yanına giden oyuncunun ölümden döndüğü ortaya çıktı. Beyni pıhtı atan oyuncu, bir süre hastanede tedavi gördü.
Zorlu bir süreçten geçerek sağlığına kavuşan Devrim Yakut, sete geri döndü.