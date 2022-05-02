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Haberler Magazin Usta oyuncu Devrim Yakut ölümden döndü

Usta oyuncu Devrim Yakut ölümden döndü

Şimdilerde 'Camdaki Kız' dizisinde 'Gülcihan' karakterini canlandıran usta oyuncu Devrim Yakut'un dizide iki haftadır olmayışının sebebi ortaya çıktı. Meğer usta oyuncu ölümden dönmüş. Devrim Yakut'un beynine pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

02.05.2022, 17:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022, 17:19

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Selma Ergenç, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Nur Sürer, Tamer Levent ve Devrim Yakut'un canlandırdığı Camdaki Kız'dan korkutan bir haber geldi.

Usta oyuncu Devrim Yakut ölümden döndü

Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut'un bir süredir dizide olmaması sevenlerini meraklandırdı.

Usta oyuncu Devrim Yakut ölümden döndü

Posta'nın haberine göre; oyuncunun dizide olmamasının sebebi ortaya çıktı.

Usta oyuncu Devrim Yakut ölümden döndü

BEYNİ PIHTI ATTI

Dizide senaryo gereği Van'da yaşayan hasta amcasının yanına giden oyuncunun ölümden döndüğü ortaya çıktı. Beyni pıhtı atan oyuncu, bir süre hastanede tedavi gördü.

Usta oyuncu Devrim Yakut ölümden döndü

Zorlu bir süreçten geçerek sağlığına kavuşan Devrim Yakut, sete geri döndü.

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