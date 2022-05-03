Ece Erken’in bayram paylaşımı duygulandırdı

7 aylık evli olduğu 42 yaşındaki eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu 25 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla gündem oldu.
Sunucu Ece Erken'in 9 ay önce nikah masasına oturduğu iki çocuk babası olan avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı bir saldırıda kaybetmişti. Zor zamanlar geçiren ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı Ramazan Bayramı paylaşımıyla görenleri duygulandırdı. İşte acılı eş Erken'in o paylaşımı...
7 aylık evli olduğu 42 yaşındaki eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu 25 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla gündem oldu.
'BİZİ EKSİK BIRAKANLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM''
Acılı eş Ece Erken, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Ramazan Bayramı paylaşımında bulundu.
Bayramı ailesiyle birlikte geçiren ünlü sunucu bir dizi fotoğraf paylaştı.
Ece Erken'in yaptığı paylaşıma düştüğü not ise dikkat çekti.
Erken, "Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.
43 yaşındaki ünlü sunucunun bu paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.
Öte yandan, Ece Erken geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan 'miras' haberlerinden bunalıp reddi miras yaptığını açıklamıştı.
"BU KÖTÜ İNSANLARLA ADIMIN DAHA FAZLA YAN YANA GELMESİNİ İSTEMİYORUM"
Bir süredir içine kapanan ve sadece Instagram hesabı aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen, eşine olan özlemini de paylaşımlarıyla sıkça dile getiren Ece Erken, şu açıklamayı yaptı:
Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum.
Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla.