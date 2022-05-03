Sevgilisini darbettiği iddia edilen Fenerbahçeli Berisha daha neler yapmış neler!

Dilekçede, "Müvekkilin yegane gayesi faturaları dahi kendisine ait olan özel eşyalarını alıp karşı tarafla olan tüm ilişkisini sonlandırmaktır. Ancak müvekkilin şikayet edilen tarafından tekrar fiziki şiddete maruz kalma olasılığı kuvvetle muhtemeldir.