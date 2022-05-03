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Haberler Magazin Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren Hadise'den beklenen açıklama geldi

Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren Hadise'den beklenen açıklama geldi

Yaklaşık 2 senedir birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile iki gün önce Çırağan Sarayı'nda sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise, bayram tatilinin ilk gününde Kıbrıs'ta sahnedeydi. Ünlü şarkıcı, evlilik haberlerinin ardından sahne öncesi beklenen açıklamayı yaptı.

03.05.2022, 15:02 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022, 15:03

Hadise, geçtiğimiz Ocak ayında ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı.

Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren Hadise’den beklenen açıklama geldi

İş insanına 'Evet' diyen şarkıcı, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Tektaşını gösteren popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü.

Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren Hadise’den beklenen açıklama geldi

Dinçerler de sevgilisinin paylaşımın altına 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı.

Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren Hadise’den beklenen açıklama geldi

Mayıs ayında dünyaevine gireceleri konuşulan ünlü çiftin, önceki gün Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturdukları iddia edildi. Sürpriz törene ait fotoğraf paylaşılmazken, iki isim de haklarında çıkan haberlere sessiz kaldı.

Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren Hadise’den beklenen açıklama geldi

Bayramı Kıbrıs'ta geçiren 36 yaşındaki şarkıcı, hayranlarına müzik ziyafeti sunarken, Mehmet Dinçlerler ile evlilik haberini sahnede doğruladı.

Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren Hadise’den beklenen açıklama geldi

'Prenses' şarkısını söyleyen güzel popçu, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim.

Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren Hadise’den beklenen açıklama geldi

Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum; 'Prensesler gibiydim baba evinde'. Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için.

Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren Hadise’den beklenen açıklama geldi

Beni bu kadar güzel sevdiği için, hep yanımda olduğu için" ifadelerini kullandı.

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