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Haberler Magazin Tolkien, TV’de ilk kez atv ekranlarında

Tolkien, TV’de ilk kez atv ekranlarında

3.5.2022

Tolkien, TV’de ilk kez atv ekranlarında

FİLMİ televizyonda ilk kez atv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Tolkien, Yüzüklerin Efendisi serisi, Hobbit, Silmarillion, Hurin'in Çocukları ve edebiyat dünyasına kazandırdığı daha nice önemli eserle tanınan J.R.R. Tolkien'ın hayatını konu ediyor. Film, İngiliz yazar, şair, filolog ve profesör unvanlı akademisyen JRR Tolkien'ın yetim kaldığı çocukluk döneminden itibaren yaşamının ilerleyen dönemine uzanıyor. Tolkien'in arkadaşlık ve aşkı keşfetme hikâyesi anlatılırken diğer yandan da I. Dünya Savaşı döneminde Tolkien'in yaşadıklarına değiniliyor.

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