Ünlü şarkıcı Halsey Ramazan Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı

"En son Grammy'e 2017'de katılmıştım ve bu, ilk Endometriozis (Çikolata Kisti) ameliyatımdan 3 gün sonraydı. Kırmızı halıda dikişlerimle yürümüştüm. Şansın böylesi, yarın yıllar sonra yeniden Grammy'e katılacağım ve yine 3 gün önce ameliyat oldum. Bunu söylüyorum ki, eğer beni görürseniz nazik olun. Kırılganım. Kırılganım ama heyecanlıyım."