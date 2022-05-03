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Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Halsey Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı

Ünlü şarkıcı Halsey Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı

Türk asıllı sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelikleri olan ve 14 Temmuz 2021'de 'Ender Ridley' adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getiren dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bu paylaşımıyla hayranlarını sevindiren ünlü isim, sosyal medyada da gündem oldu.

03.05.2022, 09:30 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022, 09:31

Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlu Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı Halsey Ramazan Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı

HAYRANLARINI KIRMADI

Alev Aydın'ın babasını ziyaret etmek için ikinci kez Türkiye'ye gelen Halsey, sevenlerini de kırmamıştı. Kendisini tanıyarak yanına gelen hayranlarıyla adeta sarmaş dolaş olan şarkıcı, fotoğraf isteklerini de geri çevirmemişti.

Ünlü şarkıcı Halsey Ramazan Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı

"YİNE AMELİYAT OLDUM"

Halsey, önceki ay ise Instagram hesabından ameliyat olduğunu duyurup, öncesinde çektiği bir pozunu paylaşmış ve şu mesajı yazdı:

Ünlü şarkıcı Halsey Ramazan Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı

"En son Grammy'e 2017'de katılmıştım ve bu, ilk Endometriozis (Çikolata Kisti) ameliyatımdan 3 gün sonraydı. Kırmızı halıda dikişlerimle yürümüştüm. Şansın böylesi, yarın yıllar sonra yeniden Grammy'e katılacağım ve yine 3 gün önce ameliyat oldum. Bunu söylüyorum ki, eğer beni görürseniz nazik olun. Kırılganım. Kırılganım ama heyecanlıyım."

Ünlü şarkıcı Halsey Ramazan Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı

TÜRK HAYRANLARINI SEVİNDİREN PAYLAŞIM

Dünyaca ünlü şarkıcı, son olarak aktif olarak kullandığı 29.3 milyon takipçili sosyal medya hesabından Türk hayranlarını sevindirecek bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı Halsey Ramazan Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı

Türk kültürüne aşina olan Halsey, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yetiştirdiği çileklerin fotoğrafını yayınlayıp, "Benim bahçemden sizinkine, bayramınız mübarek olsun" diye yazdı.

Ünlü ismin bu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcı Halsey Ramazan Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı

"NAZAR DEĞMESİN"

Öte yandan baba olmanın sevincini yaşayan Alev Aydın, oğlu Ender Ridley ile fotoğrafını geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, eşi ve oğlunun pozuna kayıtsız kalamamıştı.

Ünlü şarkıcı Halsey Ramazan Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı

Halsey, Aydın'ın gönderisine, "Nazar değmesin..." yorumunu yapmış ve kalp emojileri eklemeyi ihmal etmemişti. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcının bu yanıtına, Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum gelmişti.

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