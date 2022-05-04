Gelin olmaya gün sayan Dilan Çiçek Deniz’den düğün için istek!

Dilan Çiçek Deniz (27) geçen temmuzda aşk yaşamaya başladığı İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'dan (38) aralıkta romantik bir evlilik teklifi almış, 'Evet' yanıtını vermişti.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son olarak sosyal medya paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Gelin olmaya gün sayan Dilan Çiçek Deniz düğünü için bir istekte bulundu.
Dilan Çiçek Deniz (27) geçen temmuzda aşk yaşamaya başladığı İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'dan (38) aralıkta romantik bir evlilik teklifi almış, 'Evet' yanıtını vermişti.
Çift, bu yaz nikah masasına oturacak.
Bayramın birinci gününü yalnız geçiren gelin adayı evde sıkılınca aile albümünü karıştırdı.
Anne-babasının (Hale Ayağacı-Orhan Deniz) gençlik fotoğraflarını paylaştı.
Dahası düğün pastalarına da yer verdi.
"Benimkilerin düğün pastasının aynısını yapabilecek olanlar beni yeşillendirsin lütfen" diye takipçilerinden yardım istedi.
Ayrıca Dilan Çiçek Deniz, annesinin kendisine çocukluğundan beri hep mektup yazdığını da söyledi.