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Haberler Magazin Gelin olmaya gün sayan Dilan Çiçek Deniz'den düğün için istek!

Gelin olmaya gün sayan Dilan Çiçek Deniz'den düğün için istek!

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son olarak sosyal medya paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Gelin olmaya gün sayan Dilan Çiçek Deniz düğünü için bir istekte bulundu.

04.05.2022, 09:19 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022, 09:19

Dilan Çiçek Deniz (27) geçen temmuzda aşk yaşamaya başladığı İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'dan (38) aralıkta romantik bir evlilik teklifi almış, 'Evet' yanıtını vermişti.

Gelin olmaya gün sayan Dilan Çiçek Deniz’den düğün için istek!

Çift, bu yaz nikah masasına oturacak.

Gelin olmaya gün sayan Dilan Çiçek Deniz’den düğün için istek!

Bayramın birinci gününü yalnız geçiren gelin adayı evde sıkılınca aile albümünü karıştırdı.

Gelin olmaya gün sayan Dilan Çiçek Deniz’den düğün için istek!

Anne-babasının (Hale Ayağacı-Orhan Deniz) gençlik fotoğraflarını paylaştı.

Gelin olmaya gün sayan Dilan Çiçek Deniz’den düğün için istek!

Dahası düğün pastalarına da yer verdi.

Gelin olmaya gün sayan Dilan Çiçek Deniz’den düğün için istek!

"Benimkilerin düğün pastasının aynısını yapabilecek olanlar beni yeşillendirsin lütfen" diye takipçilerinden yardım istedi.

Gelin olmaya gün sayan Dilan Çiçek Deniz’den düğün için istek!

Ayrıca Dilan Çiçek Deniz, annesinin kendisine çocukluğundan beri hep mektup yazdığını da söyledi.

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