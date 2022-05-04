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Gelin olmaya gün sayan Dilan Çiçek Deniz'den düğün için istek!

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son olarak sosyal medya paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Gelin olmaya gün sayan Dilan Çiçek Deniz düğünü için bir istekte bulundu.