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Haberler Magazin Ünlü sanatçı Ekin Akkaş'tan radikal karar! Bakın nereye taşındı...

Ünlü sanatçı Ekin Akkaş'tan radikal karar! Bakın nereye taşındı...

Bir döneme türküleri ve oyunculuğuyla damga vuran 46 yaşındaki ünlü sanatçı Ekin Akkaş, radikal bir karar alarak şehirden kaçan ünlüler kervanına katıldı. Bodrum'a yerleşen ünlü isim, çiftçiliğe başladı. Akkaş, yeni işi için "Toprak ile uğraşmak hobimdi, işim oldu. Sevdiğim her şeye sahip olmak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

04.05.2022, 15:41 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022, 15:41

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Ekin Akkaş, Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına katıldı. Güvercinlik Mahallesi'nde sera kuran 46 yaşındaki sanatçı, "Herkes sezonu denizde açar, ben tarlada açtım" dedi.

Ünlü sanatçı Ekin Akkaş’tan radikal karar! Bakın nereye taşındı...

Özgün müziğin ünlü ismi Ekin Akkaş, çiftçiliğe başladı. Bodrum Güvercinlik'te aldığı tarlaya sera kuran ile ekim yapmaya başlayan türkücü, "Müzikte de oyunculukta da emeğinin karşılığını alkışla alıyorsun ama her zaman bu alkış gelmeyebiliyor. Toprak ne ekersen veriyor" dedi.

Ünlü sanatçı Ekin Akkaş’tan radikal karar! Bakın nereye taşındı...

"BODRUM SEZONUNU TARLADA AÇTIM"

Toprak ekip dikmenin en büyük hobisi olduğunu belirten şarkıcı, "Müzik ve oyunculuk en güzel hobilerimdi, kazanç kapım oldu.

Ünlü sanatçı Ekin Akkaş’tan radikal karar! Bakın nereye taşındı...

Toprak ile uğraşmak hobimdi, işim oldu. Sevdiğim her şeye sahip olmak beni mutlu ediyor. Herkes Bodrum sezonunu denizde açar, ben tarlada açtım" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Ekin Akkaş’tan radikal karar! Bakın nereye taşındı...

Bodrumlu çiftçi Ekin Akkaş, "Verimli bir sezon olacak" diyerek, pazardaki fiyatların düşeceği müjdesini de verdi.

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