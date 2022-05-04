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Ünlü sanatçı Ekin Akkaş'tan radikal karar! Bakın nereye taşındı...

Bir döneme türküleri ve oyunculuğuyla damga vuran 46 yaşındaki ünlü sanatçı Ekin Akkaş, radikal bir karar alarak şehirden kaçan ünlüler kervanına katıldı. Bodrum'a yerleşen ünlü isim, çiftçiliğe başladı. Akkaş, yeni işi için "Toprak ile uğraşmak hobimdi, işim oldu. Sevdiğim her şeye sahip olmak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.