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Haberler Magazin Deniz Seki sosyal medya paylaşımıyla yine ti'ye alındı

Deniz Seki sosyal medya paylaşımıyla yine ti'ye alındı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, son zamanlarda zayıflasa da sosyal medya hesabından attığı fotoğraflarda Photoshop'tan vazgeçemiyor. Ünlü şarkıcı son paylaşımıyla yine sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

05.05.2022, 16:34 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022, 16:35

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen şarkıcı Deniz Seki'nin paylaşımı, takipçileri arasında tartışmalara sebep oldu. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz dönemlerde paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulmuştu.

Deniz Seki sosyal medya paylaşımıyla yine ti’ye alındı

MİNİ ETEKLİ PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Seki'den bu defa mini etekli bir paylaşım geldi.

Deniz Seki sosyal medya paylaşımıyla yine ti’ye alındı

Fotoğrafını "Bu gece Alanya için yola çıktık" notuyla paylaşan ünlü şarkıcıya takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Deniz Seki sosyal medya paylaşımıyla yine ti’ye alındı

"SOL BACAĞINIZA NE OLDU?"

Ünlü ismin fotoğraflarındaki farklılık ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Seki'nin paylaşımına bazı takipçilerden "Bacağın birisine ne olmuş?"

Deniz Seki sosyal medya paylaşımıyla yine ti’ye alındı

"Photoshop'u güzel yapamamış", "Sağ bacakta kemik erimesi mi var?" "Sol bacağınıza ne oldu geçmiş olsun" gibi yorumlar geldi.

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