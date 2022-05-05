Songül Karlı’nın makyajsız hali dikkat çekti

Yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen 48 yaşındaki Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.
Açıklamaları, estetikleri ve paylaşımlarıyla sıkça konuşulan, özel hayatıyla da oldukça merak edilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı sosyal medya hesabından makyajsız halini takipçileriyle paylaştı. Doğal halini paylaşan Songül Karlı'nın bitkin hali de dikkatlerden kaçmadı.
Yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen 48 yaşındaki Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.
"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.
Geçtiğimiz aylarda Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu olarak boy gösteren Songül Karlı kıyafetleri ile de çok beğenilmişti.
Yeşil pırıltılı süper mini elbisesi sanatçıya çok yakıştırılmıştı.
Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile takipçilerinin karşısına çıkmıştı.
48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı'nın vücut hatlarını ortaya koyan elbisesi hayranları tarafından çok beğenilmişti.
Songül Karlı'nın göğüs dekolteli siyah elbisesi ile pozuna "Siyah sana çok yakışıyor", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" yorumları yağmıştı.
Geçtiğimiz günlerde de sahne almayı beklerken odasından paylaşımlarda bulunan Songül Karlı'nın kiremit tonundaki elbisesi hayranlarından tam not aldı.
Songül Karlı geçtiğimiz günlerde İbo Show'da boy gösterdi! Songül Karlı'nın göğüs dekolteli tulumu geceye damga vurdu.
Songül Karlı son olarak sıfır makyaj hali ile takipçilerinin karşısına çıktı. Doğal halini paylaşan Songül Karlı'nın bitkin hali dikkat çekti.