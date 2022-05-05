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Haberler Magazin Songül Karlı'nın makyajsız hali dikkat çekti

Songül Karlı'nın makyajsız hali dikkat çekti

Açıklamaları, estetikleri ve paylaşımlarıyla sıkça konuşulan, özel hayatıyla da oldukça merak edilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı sosyal medya hesabından makyajsız halini takipçileriyle paylaştı. Doğal halini paylaşan Songül Karlı'nın bitkin hali de dikkatlerden kaçmadı.

05.05.2022, 17:12 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022, 17:12

Yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen 48 yaşındaki Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Songül Karlı’nın makyajsız hali dikkat çekti

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.

Songül Karlı’nın makyajsız hali dikkat çekti

Geçtiğimiz aylarda Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu olarak boy gösteren Songül Karlı kıyafetleri ile de çok beğenilmişti.

Songül Karlı’nın makyajsız hali dikkat çekti

Yeşil pırıltılı süper mini elbisesi sanatçıya çok yakıştırılmıştı.

Songül Karlı’nın makyajsız hali dikkat çekti

Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile takipçilerinin karşısına çıkmıştı.

Songül Karlı’nın makyajsız hali dikkat çekti

48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı'nın vücut hatlarını ortaya koyan elbisesi hayranları tarafından çok beğenilmişti.

Songül Karlı’nın makyajsız hali dikkat çekti

Songül Karlı'nın göğüs dekolteli siyah elbisesi ile pozuna "Siyah sana çok yakışıyor", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" yorumları yağmıştı.

Songül Karlı’nın makyajsız hali dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde de sahne almayı beklerken odasından paylaşımlarda bulunan Songül Karlı'nın kiremit tonundaki elbisesi hayranlarından tam not aldı.

Songül Karlı’nın makyajsız hali dikkat çekti

Songül Karlı geçtiğimiz günlerde İbo Show'da boy gösterdi! Songül Karlı'nın göğüs dekolteli tulumu geceye damga vurdu.

Songül Karlı’nın makyajsız hali dikkat çekti

Songül Karlı son olarak sıfır makyaj hali ile takipçilerinin karşısına çıktı. Doğal halini paylaşan Songül Karlı'nın bitkin hali dikkat çekti.

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