Zara sesi ile büyüledi

Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Zara, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi. Siyah bir kıyafetle sahneye çıkan ünlü sanatçı, güçlü sesiyle tatilcilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserde güzelliği ile dikkati çeken Zara, hem söyledi hem oynadı. Tatilciler de sevilen sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti. Hayranları ile de sohbet eden ünlü sanatçı, "Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ne güzel bir bayram. Sizlerle birlikte olmak benim için zaten bayram vesilesi. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık" diye konuştu.

■ ADEM ÜLKER