  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Zara sesi ile büyüledi

Zara sesi ile büyüledi

5.5.2022

Zara sesi ile büyüledi

Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Zara, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi. Siyah bir kıyafetle sahneye çıkan ünlü sanatçı, güçlü sesiyle tatilcilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserde güzelliği ile dikkati çeken Zara, hem söyledi hem oynadı. Tatilciler de sevilen sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti. Hayranları ile de sohbet eden ünlü sanatçı, "Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ne güzel bir bayram. Sizlerle birlikte olmak benim için zaten bayram vesilesi. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık" diye konuştu.

■ ADEM ÜLKER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA