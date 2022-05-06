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Haberler Magazin Bergüzar Korel'den isyan: Bunu bir anneye demek nezaketsizlik!

Bergüzar Korel'den isyan: Bunu bir anneye demek nezaketsizlik!

Ünlü oyuncu Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan güzel oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci çocukları Han'ı 2020 yılının Mart ayında, kızları Leyla'yı da 3 Kasım'da kucağına almıştı. Magazin gündeminde paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündem olan Korel, son olarak sosyal medya hesabından sokakta karşılaştığı insanların çocuklarına yaptığı yorumlara isyan etti.

06.05.2022, 09:41 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022, 09:42

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 senesinde mutluluğa "Evet" yanıtını veren Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Bergüzar Korel’den isyan: Bunu bir anneye demek nezaketsizlik!

Korel, sosyal medya hesabından insanların çocuklarıyla ilgili yaptıkları yorumlara isyan etti.

Bergüzar Korel’den isyan: Bunu bir anneye demek nezaketsizlik!

Bergüzar Korel, özellikle tanıdıkları bir çiftin kızları Leyla'nın kafasıyla ilgili 'Ne kadar değişik kafası var. Dar, uzun aynı Halit Bey'e benziyor' yorumuna tepki gösterdi.

Bergüzar Korel’den isyan: Bunu bir anneye demek nezaketsizlik!

'Bunu bir anneye söylemek nezaketsizlik' diyen Korel, 'Leyla benim minyatürüm, alnının ortasında benim gibi lekesi var...

Bergüzar Korel’den isyan: Bunu bir anneye demek nezaketsizlik!

İnsanlara sıcak ve samimi bir şekilde yaklaşmak nezaketsizlik ve laubaliğin kapılarını açıyor...

Bergüzar Korel’den isyan: Bunu bir anneye demek nezaketsizlik!

Kimseye laf düşmez. Eskisi kadar sabırlı değilim artık' dedi.

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