Bergüzar Korel’den isyan: Bunu bir anneye demek nezaketsizlik!

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 senesinde mutluluğa "Evet" yanıtını veren Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Ünlü oyuncu Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan güzel oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci çocukları Han'ı 2020 yılının Mart ayında, kızları Leyla'yı da 3 Kasım'da kucağına almıştı. Magazin gündeminde paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündem olan Korel, son olarak sosyal medya hesabından sokakta karşılaştığı insanların çocuklarına yaptığı yorumlara isyan etti.
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 senesinde mutluluğa "Evet" yanıtını veren Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Korel, sosyal medya hesabından insanların çocuklarıyla ilgili yaptıkları yorumlara isyan etti.
Bergüzar Korel, özellikle tanıdıkları bir çiftin kızları Leyla'nın kafasıyla ilgili 'Ne kadar değişik kafası var. Dar, uzun aynı Halit Bey'e benziyor' yorumuna tepki gösterdi.
'Bunu bir anneye söylemek nezaketsizlik' diyen Korel, 'Leyla benim minyatürüm, alnının ortasında benim gibi lekesi var...
İnsanlara sıcak ve samimi bir şekilde yaklaşmak nezaketsizlik ve laubaliğin kapılarını açıyor...
Kimseye laf düşmez. Eskisi kadar sabırlı değilim artık' dedi.