Haberler Magazin Bergüzar Korel'den isyan: Bunu bir anneye demek nezaketsizlik!

Bergüzar Korel'den isyan: Bunu bir anneye demek nezaketsizlik!

Ünlü oyuncu Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan güzel oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci çocukları Han'ı 2020 yılının Mart ayında, kızları Leyla'yı da 3 Kasım'da kucağına almıştı. Magazin gündeminde paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündem olan Korel, son olarak sosyal medya hesabından sokakta karşılaştığı insanların çocuklarına yaptığı yorumlara isyan etti.