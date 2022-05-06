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Haberler Magazin 'Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Hakan sonunda muratlarına erdi

'Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Hakan sonunda muratlarına erdi

Dördüncü sezonunda da Atv ekranlarında perşembe günleri izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 135. bölümü yayınlandı. Yine beğeniyle izlenen yeni bölüm #YanımdaKal etiketiyle sosyal medyanın da en çok konuşanları arasında yer aldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 135.bölümüne dair detaylar sizlerle...

06.05.2022, 13:31 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022, 13:32

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 135'inci bölümüyle ekrana geldi. Peki, 135.bölümde neler oldu?

’Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha ve Hakan sonunda muratlarına erdi

135.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lütfiye'nin nikaha gelmemesi herkesi derin bir endişeye sürükledi. Züleyha, bu işin arkasında Çolak'ın olduğunu düşünerek harekete geçti, savcı Çolak'ı gözaltına aldırdı. Lütfiye nihayet ortaya çıktığında kendisini kaçıranın Vahap olduğunu söyleyince Çolak serbest kaldı.

’Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha ve Hakan sonunda muratlarına erdi

Lütfiye nikahın ertelenmesine karşı çıkınca Züleyha ve Hakan şehir kulübündeki sade törenle evlendi. Zeynep'le iyiden iyiye yakınlaşan Fikret, Züleyha'ın Hakan'la evlenmesini sessizce kabul etti.

’Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha ve Hakan sonunda muratlarına erdi

Leyla'nın nazarlığının çalınması Züleyha'yı huzursuz etti ve şüphelerinin peşinden giderek Şermin ve Betül'e ulaştı. Züleyha'nın müştemilattan kovduğu Şermin ve Betül intikam yemini etti! Abdülkadir'e giderek onu yanına çekmeye çalışan Betül, umduğunu bulamayınca Vahap'la birlikte hareket etmeye karar verdi.

’Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha ve Hakan sonunda muratlarına erdi

Gece yarısı gelen gizemli bir telefonla konaktan ayrılan Hakan'ı takip eden Züleyha, onun artık ilgisi kalmadığını söylediği Abdülkadir'le buluştuğunu gören Züleyha büyük bir yaşadı. Kandırıldığını düşünen Züleyha, hesap sormak üzere Hakan'ın karşısına dikildi!

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 10 Mayıs Perşembe 20.00'de Atv'de!

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