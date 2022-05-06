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Haberler Magazin Levent Yüksel'den romantik paylaşım!

Levent Yüksel'den romantik paylaşım!

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, 2020 yılında nikah masasına oturduğu eşi Özlem Öztürk ile tanışmalarının 3. yıl dönümünü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı. Levent Yüksel'in takipçileri, o paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

06.05.2022, 12:01 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022, 12:02

Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile iki yıl önce sade bir törenle İzmir'de nikah masasına oturmuştu. Birlikteliklerini sürdüren çift, zaman zaman mutluluk pozlarıyla gündeme geliyor.

Levent Yüksel’den romantik paylaşım!

Daha önce eşinin doğum gününü, "Bana her gün yeniden doğduğumu hissettiren güzel karım; bugün senin doğum günün. Hayatımızın son gününe kadar her günü aşkla kutlamak dileğiyle..." sözleriyle kutlayan Yüksel, aşka geldi.

Levent Yüksel’den romantik paylaşım!

Ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak, mutluluklarını gözler önüne serdi.

Levent Yüksel’den romantik paylaşım!

'HEDİYE GİBİ GELDİN'

Beyazlar içerisinde objektif karşısına geçen ikiliden ünlü şarkıcı, o anları, "3 yıl önce bugün girdin hayatıma... Hediye gibi geldin; hoş geldin..." ifadeleriyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Levent Yüksel’den romantik paylaşım!

'HER GÜN DAHA FAZLA!'

Özlem Öztürk de eşinin gönderisine, "Her gün daha fazla, sonsuza kadar..." yorumunu yaptı. Çiftin paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

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