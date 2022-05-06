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Oğuzhan Koç'tan itiraf: O şarkımın tutmasına üzüldüm!

Şimdilerde güzel oyuncu Demet Özdemir ile evlilik hazırlığı yapan şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk olarak katıldı. 2008-2009 yılında çok kötü pop şarkılarının yapıldığını ifade eden Koç, kendisinin de eğlencesine yaptığı bir şarkının tutmasına karşın yaşadığı üzüntüden bahsetti.