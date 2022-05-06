Oğuzhan Koç’tan itiraf: O şarkımın tutmasına üzüldüm!

Yaz ayında evlenmeleri beklenen Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çifti, magazin gündeminden düşmüyor.
Şimdilerde güzel oyuncu Demet Özdemir ile evlilik hazırlığı yapan şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk olarak katıldı. 2008-2009 yılında çok kötü pop şarkılarının yapıldığını ifade eden Koç, kendisinin de eğlencesine yaptığı bir şarkının tutmasına karşın yaşadığı üzüntüden bahsetti.
Yaz ayında evlenmeleri beklenen Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çifti, magazin gündeminden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen ünlü çifte, düğün törenlerinin dört gün süreceği iddiası soruldu.
"DÜĞÜNÜMÜZ İKİ GÜN SÜREBİLİR"
Bu iddiaya yanıt veren Demet Özdemir, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz...
O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur" ifadelerini kullandı.
Yaz ayında oyuncu Demet Özdemir ile evlenmesi beklenen şarkıcı Oğuzhan Koç, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.
Oğuzhan Koç, 2008-2009 yılında çok kötü pop şarkıların yapıldığını söyleyerek, o yıllarda yaptığı 'Domuz Gribi' şarkısını da öyle eğlenceli bir şarkı olsun diye yaptığını ifade etti.
YAŞADIĞI ÜZÜNTÜYÜ ANLATTI
Daha sonra 'Domuz Gribi' şarkısı tutunca da üzüldüğünü dile getirdi. Oğuzhan Koç, elinde pek çok şarkı olduğunu ve 'Domuz Gribi' gibi şakalı bir şarkısının tutup diğerlerinin tutmayacağından ötürü yaşadığı üzüntüyü seyircilerle paylaştı.