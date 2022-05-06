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Haberler Magazin Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver'den ilk açıklama geldi

Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver'den ilk açıklama geldi

Murat Boz ile evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Aslı Enver'in adı bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile anılıyordu. Çift birlikte görülmüş ve aşklarını doğrulamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise ikiliden kötü haber gelmiş ve birlikteliklerini noktalamışlardı. Ayrılık sonrası Kıbrıs'a tatile giden güzel oyuncu, önceki gün trafikte objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aslı Enver, Önder Öztarhan ile yollarını ayırdıktan sonra ilk kez açıklama yaptı.

06.05.2022, 15:23 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022, 15:42

Kendisinden 12 yaş büyük Önder Öztarhan ile birlikte olan Aslı Enver'in, geçtiğimiz günlerde ilişkiyi bitirdiği haberleri magazin gündemine geldi.

Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi

Önder Öztarhan ile kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada takibi bırakması ile ayrıldığı ortaya çıkan Aslı Enver, acısını unutmak için Kıbrıs'a tatile gitmişti.

Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Girne'de yakın bir akrabasına ait olduğu söylenen bir otelde 2 gün tatil yaptı.

Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi

2012 yılında evlendiği Birkan Sokullu'dan 2015'de boşanan, geçtiğimiz yıllarda da Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu.

Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi

Çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları karşılıklı hamleler, ayrılık olarak yorumlanmıştı.

Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi

Uzun bir aranın ardından kalbinin kapılarını iş insanı Önder Öztarhan'a açan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin annesi ile tanışarak aileye girdi. Enver, Öztarhan'ın annesi Deniz Öztarhan ile Ortaköy'de bir mekanda akşam yemeğinde görüntülenmişti.

Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi

Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü, İkili, birbirini sosyal medyadan takibi bırakarak ayrılık haberini sessiz sedasız duyurmuş oldu.

Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili iddialara ilk kez yanıt verdi.

"ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ"

Önceki gün trafikte 'Söylemezsem Olmaz' programının objektifine takılan Enver, Öztarhan ile ilgili sorulara, şöyle yanıt verdi:

Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi

"Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık" yanıtını verdi.

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