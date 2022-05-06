Haberler Magazin Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver'den ilk açıklama geldi

Murat Boz ile evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Aslı Enver'in adı bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile anılıyordu. Çift birlikte görülmüş ve aşklarını doğrulamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise ikiliden kötü haber gelmiş ve birlikteliklerini noktalamışlardı. Ayrılık sonrası Kıbrıs'a tatile giden güzel oyuncu, önceki gün trafikte objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aslı Enver, Önder Öztarhan ile yollarını ayırdıktan sonra ilk kez açıklama yaptı.