Buse Varol sosyal medyadan ilan-ı aşk etti

2018'de evlenen Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz aylarda bir kriz yaşamıştı. Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı kutlayan çiftin evliliğinde kara bulutlar dolanmıştı. Alişan, eşinin otelde düzenlediği partiye katılmak yerine kızının yaşını annesinin evinde yeğenleri ve yengesiyle birlikte kutladı. Varol ise, "Beni kimse eve çağırmadı" itirafında bulunmuş, çok geçmeden alyansını çıkarmıştı. Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirmişti. Alişan, ayrılık sorularına, "Boşanmıyoruz", Varol ise, "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklaması yaptı. Varol, çok geçmeden alyansını yeniden parmağına takmış; ikili evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Sonrasında Varol eşiyle bir fotoğrafını kalp emojisiyle paylaştı, Alişan da gönderiyi hesabında yayınladı. Günler sonra el ele görüntülenen çiftten Alişan, "Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik" dedi.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Alişan, eşinin doğum günü için romantik bir paylaşım da yapmıştı. Buse Varol, son olarak eşi Alişan'la evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı. Düğün töreni öncesi çekilen videoyu yayınlayan oyuncu, paylaşımına, "Acısıyla tatlısıyla 5'inci yıl. Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun kocacığım. Seni seviyorum" notunu düştü.



YOLUMUZ ÇOK UZUN

2,6 milyon takipçisi bulunan Alişan geçtiğimiz günlerde, Varol ile çekilen ilk fotoğrafını paylaşarak eşinin doğum gününü; "İnşallah daha yolumuz çok uzun. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum" sözleriyle kutladı. Paylaşıma kayıtsız kalmayan Buse Varol da eşine, "İnşallah çocuklarımızla sağlıklı yaşlarımız olsun beraber aşkım. Ben de seni seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.