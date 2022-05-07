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Haberler Magazin Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı

Oyuncu Fahriye Evcen ile meslektaşı olan ve şu anda Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanışmış, 2017 yılında da birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Mutlu evliliklerinden Karan isminde bir çocukları olan çift, magazin dünyasının gözde çifleri arasında yer alıyor. Son olarak güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yatak odasında çekildiği fotoğrafları paylaştı. O pozlara binlerce beğeni geldi. İşte güzel oyuncunun çokça beğenilen o paylaşımı...

07.05.2022, 10:14 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022, 10:15

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, 2017 yılında da ilişkilerini nikah masasına taşımıştı.

Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı

Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken çiftin, bu evliliklerinden Karan adında bir oğulları var.

Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı

Mutlu evliliğinin yanı sıra Fahriye Evcen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı

Instagram'da 12,8 milyon takipçisi bulunan Evcen, her yaptığı paylaşım ile gündem olmayı başarıyor.

Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu son olarak evinden yeni pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı

Evcen, yatak odasından paylaştığı kareler ile sosyal medyada ses getirdi.

Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı

Paylaşımına siyah beyaz emojiler koyan Fahriye Evcen'e çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu, ev şıklığı ile bir kez daha güzelliğini konuşturdu.

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