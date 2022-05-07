Haberler Magazin Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı

Oyuncu Fahriye Evcen ile meslektaşı olan ve şu anda Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanışmış, 2017 yılında da birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Mutlu evliliklerinden Karan isminde bir çocukları olan çift, magazin dünyasının gözde çifleri arasında yer alıyor. Son olarak güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yatak odasında çekildiği fotoğrafları paylaştı. O pozlara binlerce beğeni geldi. İşte güzel oyuncunun çokça beğenilen o paylaşımı...