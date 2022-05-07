Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, 2017 yılında da ilişkilerini nikah masasına taşımıştı.
Oyuncu Fahriye Evcen ile meslektaşı olan ve şu anda Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanışmış, 2017 yılında da birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Mutlu evliliklerinden Karan isminde bir çocukları olan çift, magazin dünyasının gözde çifleri arasında yer alıyor. Son olarak güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yatak odasında çekildiği fotoğrafları paylaştı. O pozlara binlerce beğeni geldi. İşte güzel oyuncunun çokça beğenilen o paylaşımı...
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, 2017 yılında da ilişkilerini nikah masasına taşımıştı.
Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken çiftin, bu evliliklerinden Karan adında bir oğulları var.
Mutlu evliliğinin yanı sıra Fahriye Evcen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Instagram'da 12,8 milyon takipçisi bulunan Evcen, her yaptığı paylaşım ile gündem olmayı başarıyor.
Güzel oyuncu son olarak evinden yeni pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.
Evcen, yatak odasından paylaştığı kareler ile sosyal medyada ses getirdi.
Paylaşımına siyah beyaz emojiler koyan Fahriye Evcen'e çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Güzel oyuncu, ev şıklığı ile bir kez daha güzelliğini konuşturdu.