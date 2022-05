Haberler Magazin Friends dizisiyle tanınan oyuncu Mike Hagerty hayatını kaybetti

90'lı yılların sevilen ve en popüler dizilerinden 'Friends'in oyuncularından Mike Hagerty, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Bu acı haberi ise oyuncunun "Somebody, Somewhere" adlı dizide birlikte rol aldığı arkadaşı Bridget Everett sosyal medya hesabından duyurdu.