Hadise balayından paylaşımlar yaptı

Nikah sonrası Kıbrıs konserinde ilk kez evliliği hakkında konuşan Hadise, "Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim. Mehmet seni çok seviyorum" diyerek aşkını bir kez daha haykırmıştı.