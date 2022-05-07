Hadise balayından paylaşımlar yaptı

15 Mart'ta aile arasında gizlice nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bu mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde taçlandırdı.
Yaz aylarında düğün yapmayı planlayan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık 2 senelik birlikteliklerini 30 Nisan cumartesi günü Çırağan Sarayı'nda sürpriz bir şekilde resmiyete döktüler. Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs'ta sahne alan ünlü şarkıcı, beklenen evlilik açıklamasını yapmış ve eşi Dinçerler'e sahnede teşekkür etmişti. Son olarak, sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hadise, eşi Mehmet Dinçerler ile balayına çıktığı görüntüleri takipçileriyle paylaştı. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'den balayı pozları...
15 Mart'ta aile arasında gizlice nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bu mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde taçlandırdı.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen törenle nikah kıydı.
Nikah sonrası Kıbrıs konserinde ilk kez evliliği hakkında konuşan Hadise, "Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim. Mehmet seni çok seviyorum" diyerek aşkını bir kez daha haykırmıştı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
Ünlü şarkıcı Hadise, bugün sosyal medyadan yeni paylaşımda bulundu.
HADİSE BALAYINDAN PAYLAŞIM YAPTI!
Ünlü şarkıcı Hadise, eşi Mehmet Dinçerler ile birlikte çıktığı balayından bir video paylaştı.
"KALBİMİ ÇALAR BU DENİZ"
Şarkıcı kendi şarkısını eklediği paylaşımının hemen altına, "Kalbimi çalar bu deniz" notunu ekledi.
Ünlü şarkıcı paylaşımında adeta 'çocuklar gibi' şendi.
Hadise'nin paylaşımına binlerce beğeni yağdı.
Yaz aylarında düğün yapmayı planlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, 30 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinin, evlilik tarihini neden öne çektiği ortaya çıktı.
İddiaya göre, çift iki bayram arası uğursuzluk olduğuna inandıkları için nikah törenlerini de erken bir tarihe aldı.