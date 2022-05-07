Oğuzhan Koç’tan evlilik hazırlığı yaptığı Demet Özdemir’e övgüler!

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e olan aşkını dile getirdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?" sorusuna "Şey değil biri var: Demet Özdemir" yanıtını verdi.