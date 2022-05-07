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Haberler Magazin Oğuzhan Koç'tan evlilik hazırlığı yaptığı Demet Özdemir'e övgüler!

Oğuzhan Koç'tan evlilik hazırlığı yaptığı Demet Özdemir'e övgüler!

Güzel oyuncu Demet Özdemir ile evlilik hazırlığı içerisinde olan oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e adeta ilan-ı aşk ederek, övgüler yağdırdı.

07.05.2022, 13:22 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022, 13:23

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e olan aşkını dile getirdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?" sorusuna "Şey değil biri var: Demet Özdemir" yanıtını verdi.

Oğuzhan Koç’tan evlilik hazırlığı yaptığı Demet Özdemir’e övgüler!

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, youtube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Demet Özdemir'le bu yaz evlilik planları yapan Koç programda birbirinden ilginç sorulara yanıt verdi.

Oğuzhan Koç’tan evlilik hazırlığı yaptığı Demet Özdemir’e övgüler!

Ünlü şarkıcı, "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir:" sorusuna "Şey değil biri var: Demet Özdemir" yanıtıyla nişanlısına olan aşkını dile getirdi.

Oğuzhan Koç’tan evlilik hazırlığı yaptığı Demet Özdemir’e övgüler!

Demet Özdemir'le aynı projede yer alma hayalinden de bahseden Koç, "Kendi yazdığım hikâyem var. Sonbaharda çekip yeni yıla yayınlamayı düşünüyorum. Ben yazıp oynayacağım.

Oğuzhan Koç’tan evlilik hazırlığı yaptığı Demet Özdemir’e övgüler!

Keşke Demet'le birlikte oynasak ne güzel olur. Onun sahne kabiliyetinden eminim ve onun oynamasını çok isterim" diye konuştu.

Oğuzhan Koç’tan evlilik hazırlığı yaptığı Demet Özdemir’e övgüler!

Hakkında merak edilenleri de anlatan ünlü şarkıcı ve oyuncu, "İnsanları bezdiren huyun var mı?" sorusunda şu itirafta bulundu: "Dün gece yaşandı. Evde 8-10 arkadaş tabu ve vampir köylü oynadık.

Oğuzhan Koç’tan evlilik hazırlığı yaptığı Demet Özdemir’e övgüler!

Kazanacağım diye her türlü çirkefliği yapıyorum. Çok çirkinleşiyorum kazanmak istiyorum." Koç, "Aşk acısıyla başa çıkma yöntemin var mı?" sorusunu ise "Yok, olmadığını da yakın zamanda deneyimlemiştim. Aşk acısıyla başa çıkamıyorum."

Oğuzhan Koç’tan evlilik hazırlığı yaptığı Demet Özdemir’e övgüler!

CİMRİLİK SEVMİYORUM

Oğuzhan Koç, "Karşındaki insanı senin gözünde bitirecek olan şey nedir" diye sorulunca cimri insanları sevmediğini söyledi:

Oğuzhan Koç’tan evlilik hazırlığı yaptığı Demet Özdemir’e övgüler!

"Cimrilik sevmiyorum. Küçük hesaba girmeleri sevmiyorum."

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