Tom Cruise galaya, kendi kullandığı helikopterle gitti

60 yaşındaki Tom Cruise, önemli bir rol üstlendiği Top Gun: Maverick filminin, California San Diego'daki galasına kendi kullandığı helikopterle gitti. Helikopter pilotu sertifikası olan Cruise, galanın yıldızı oldu.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI OLDU

YILLARA meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken Cruise, galaya en gösterişli şekilde giden oyuncu da oldu. Cruise'un kullandığı helikopterin üzerinde yer alan ve filmin adını taşıyan logo dikkatlerden kaçmadı. Tom Cruise 35 yıl önce rol aldığı ilk Top Gun filmi sayesinde kariyerinde hızlı bir yükselişe geçmişti. O ilk filmin devamı niteliğinde olan Top Gun: Maverick, ABD ordusundaki pilotların hikayesini anlatıyor.