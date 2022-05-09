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Haberler Magazin Çiçeği burnunda anne Başak Dizer'den paylaşım: Benim sarışınlarım!

Çiçeği burnunda anne Başak Dizer'den paylaşım: Benim sarışınlarım!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ çifti, geçtiğimiz haftalarda ise anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift, herkesin merak ettiği oğulları Kurt Efe'yi paylaşmasa da Başak Dizer'den "Benim sarışınlarım!" notuyla, 'Anneler Günü' paylaşımı geldi.

09.05.2022, 10:52 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022, 10:55

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, 15 Nisan'da doğan oğullarına Kurt Efe ismini vermişti.

Çiçeği burnunda anne Başak Dizer’den paylaşım: Benim sarışınlarım!

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından söylense de henüz Kurt Efe görüntüsü ünlü çift tarafından paylaşılmadı.

Çiçeği burnunda anne Başak Dizer’den paylaşım: Benim sarışınlarım!

Çiftin hayranları sabırsızlıkla Kurt Efe'yi beklerken Başak Dizer'den Anneler Günü'ne özel bir paylaşım geldi.

Çiçeği burnunda anne Başak Dizer’den paylaşım: Benim sarışınlarım!

Başak Dizer annesi Gül Dizer ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un karesini paylaşarak "Sarışınlarım benim" dedi.

Çiçeği burnunda anne Başak Dizer’den paylaşım: Benim sarışınlarım!

Başak Dizer'in annesinin kendisinden çok Kıvanç Tatlıtuğ'a benzemesi sosyal medyada olay oldu.

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