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Çiçeği burnunda anne Başak Dizer'den paylaşım: Benim sarışınlarım!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ çifti, geçtiğimiz haftalarda ise anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift, herkesin merak ettiği oğulları Kurt Efe'yi paylaşmasa da Başak Dizer'den "Benim sarışınlarım!" notuyla, 'Anneler Günü' paylaşımı geldi.