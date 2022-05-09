Özcan Deniz’in annesinden müstakbel gelini ’Samar Dadgar’a veto!

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'e annesinden veto geldi! Önceki gün kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Güler'in Zekeriyaköy'deki güzellik merkezlerinin açılışına katılan anne Kadriye Deniz, adeta esip gürledi.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 15 ay evli kaldığı Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılmış, sonrasında ise kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik yolunda ilerleyen çiftten Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in ise bu ilişkiye en başından beri rızası olmadığı biliniyor. Çiftin aşkları doludizgin devam ederken, Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den çok özel açıklamalar geldi. Anne Deniz'in "İlla nikah masasına mı oturmak lazım! Gönüller bir olsun kalpler bir olsun." ifadeleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz'e annesinden veto geldi! Önceki gün kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Güler'in Zekeriyaköy'deki güzellik merkezlerinin açılışına katılan anne Kadriye Deniz, adeta esip gürledi.
Damatlarıyla arasının çok iyi olduğu açıklamasıyla sözlerine başlayan anne Deniz, Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan için de şöyle dedi:
"Kuzey'in annesiyle ilgili konulara girmeyelim. Kimsenin gözyaşları olmasın... Özcan'ın hayatını taşımak kolay değil. Herkes istediği yerde olsun, birbirlerini üzmesinler."
Kadriye Özcan, ünlü sanatçının yılbaşında evlilik teklif ettiği İranlı modacı aşkı Samar Dadgar'la ilgili ise olay yaratacak sözler sarf etti.
'BİR DAHA DÜŞÜN' DEDİM!
Müstakbel geliniyle tanıştığını söyleyen anne Deniz, asıl bombayı "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusu karşısında patlattı.
Sözlerine "Şimdi burası sakat, Özcan duysun da bunu" diye başlayan Kadriye Deniz, şu şok açıklamayı yaptı:
"Özcan'ın evliliğini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Ama kız arkadaşı ile mutluluklar diliyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım! Gönüller bir olsun kalpler bir olsun."
"Evet duyacak bu konuşmalarımı ve evet evliliğini istemiyorum. Belki bu konuşmam kız arkadaşının gücüne de gidebilir; orasını bilmiyorum. Ama ben istemiyorum bunu."
"Özcan'a da 'Evliliği bir kez daha düşün, yapma' dedim."