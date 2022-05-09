Haberler Magazin Özcan Deniz'in annesinden müstakbel gelini 'Samar Dadgar'a veto!

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 15 ay evli kaldığı Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılmış, sonrasında ise kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik yolunda ilerleyen çiftten Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in ise bu ilişkiye en başından beri rızası olmadığı biliniyor. Çiftin aşkları doludizgin devam ederken, Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den çok özel açıklamalar geldi. Anne Deniz'in "İlla nikah masasına mı oturmak lazım! Gönüller bir olsun kalpler bir olsun." ifadeleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü.