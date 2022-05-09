Haberler Magazin Seda Sayan'ın nikah törenine katılmamıştı! Oğulcan Engin'den 'Anneler Günü' paylaşımı!

Geçtiğimiz haftalarda kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile İstanbul'da sessiz sedasız nikah masasına oturan Seda Sayan'ı yakın dostları ve arkadaşları bu mutlu gününde yalnız bırakmamıştı. Gözler nikahta tek bir kişiyi aramıştı. O da Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin idi. Nikah törenine katılmayan Oğulcan Engin'den 'Anneler Günü' paylaşımı geldi. Aralarının bozuk olduğu düşünülen anne-oğul adeta bu paylaşımla söylentilere bir son verdi.