Seda Sayan’ın nikah törenine katılmamıştı! Oğulcan Engin’den ’Anneler Günü’ paylaşımı!

Şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.
Geçtiğimiz haftalarda kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile İstanbul'da sessiz sedasız nikah masasına oturan Seda Sayan'ı yakın dostları ve arkadaşları bu mutlu gününde yalnız bırakmamıştı. Gözler nikahta tek bir kişiyi aramıştı. O da Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin idi. Nikah törenine katılmayan Oğulcan Engin'den 'Anneler Günü' paylaşımı geldi. Aralarının bozuk olduğu düşünülen anne-oğul adeta bu paylaşımla söylentilere bir son verdi.
Şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.
Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti.
Ünlü ismin gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşımıştı. Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı.
OĞULCAN ENGİN NİKAHA KATILMADI
Sayan'ın eski eşi Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in nikâh töreninde olmaması dikkat çekmişti. İddialara göre; 31 yaşındaki işletmeci, duruma tepki göstermişti. Seda Sayan'ın oğlunu yanında görmek istemesine rağmen Oğulcan Engin düğüne katılmamıştı.
ANNESİNİN EVLİLİĞİ HAKKINDA SESSİZ KALDI!
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Miray Daner ile görüntülenen Oğulcan Engin, özel hayatıyla gündemden düşmeyen annesi Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile nikâh törenine katılmadığının hatırlatılması üzerine sessizliğini korumuştu.
DEDİKODULARIN ARDINDAN İLK PAYLAŞIM
Şimdilerde kendisinden yaşça küçük eşiyle balayında olan Seda Sayan, konuyla alakalı sessizliğini sürdürürken, Oğulcan Engin'den bir hamle geldi.
Engin, küs olduğu ileri sürülen annesi Seda Sayan ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Oğulcan Engin, "Anneler Günü" temalı gönderisiyle haklarında çıkan söylentileri yalanlamış oldu.
SEDA SAYAN KIZDI: KÜÇÜK DEYİP DURMASINLAR!
Öte yandan nikah sonrası Sayan, 33 yaşında olduğu söyleyen Çağlar Ökten ile aralarındaki yaş farkına yapılan yorumlara sinirlenmişti. Ünlü isim, 2. Sayfa'ya gönderdiği mesajda "Çağlar'a 'yaşı küçük' deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl 'küçük yaştaki' diye bahsedilir!" diyerek sitem etmişti.
Seda Sayan'ın haberi sosyal medyada yayınlanınca şarkıcı, 33 yaş bilgisiyle alay etti ve gülücük emojisi koymuştu. Sayan'ın bu çıkışına takipçiler ise yeniden "Oğlun yaşında" yorumları yağdırmıştı.