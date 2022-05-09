Ünlülerin Anneler Günü heyecanı

Ajda Pekkan, Mustafa Sandal, Türkan Şoray gibi sanat dünyasının önde gelen isimleri, günün erken saatlerinde her şeyden çok sevdikleri annalariyle olan pozlarını paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.



BEĞENİ YAĞMURU

Kimi annesiyle kimi çocuğuyla paylaşım yaparak bu özel güne dair mesajlarını yayınlayan ünlülere beğeni yağdı. Paylaşımlar arasında en çok dikkat çeken isim ise, Burcu Esmersoy oldu. Annesi başkasıyla evlendiği için dedesi ve ninesiyle yaşayan ve annesine 18 yaşına kadar 'teyze' diyen Esmersoy'un notu sosyal medyada gündem oldu.



SİNEM KOBAL

Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, ikinci kez anne olmak için geri sayıma başladı. Lalin'in ardından bir kız bebek daha dünyaya getirecek olan Kobal, Anneler Günü'nde ilk kez karnı burnunda pozunu "Anneler Günü'müz kutlu olsun" notuyla paylaştı.



BURCU ESMERSOY

Annesine yıllarca teyze demek zorunda kalan ve mirasını da kardeşine bırakan Burcu Esmersoy, "En basta heyecan içinde anne olmayı bekleyen kız kardeşimin ve benim gibi tüm canlılara güzel duygularla yaklaşan, kendini ANNE gibi hisseden herkesin yani tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.



Serenay Sarıkaya

Annesiyle en sevdiği fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, "'Anne' diye bağır dığımda 'Yavrum' diye dünyayı durduran kadın, en sevdiğim yol arkadaşım... Anneler Günü'n kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



Deniz Seki

Sevilen sanatçı Deniz Seki de annesiyle fotoğrafını paylaşarak, "Başta kokusunda huzur bulduğum canım annem olmak üzere, tüm annelerin bu özel gününü kutlarım" dedi.



Nevin Pekkan

Süperstar Ajda Pekkan, "Bitmeyen sevgim, varoluş sebebim, canım annem..." sözleriyle annesinin fotoğrafını paylaştı



Mustafa Sandal

Mustafa Sandal, "Şu hayatta en kıymetlimin ve tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" mesajını paylaştı.



Türkan Şoray

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, aile fotoğrafını paylaşarak "Annemiz hep bizimlesin... Anneler Günü'nüz kutlu olsun" dedi.