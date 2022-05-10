Haberler Magazin Seda Sayan ve Çağlar Ökten Maçka'yı birbirine kattı! Yeni gelinin olaylı gecesi

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Maçka'yı birbirine kattı! Yeni gelinin olaylı gecesi

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında çok konuşulan nikaha Sayan'ın oğlunun katılmaması ise yeni evliliği onaylamadığı iddialarını güçlendirmişti. Balayı için Paris'i tercih eden çift ülkeye döndü ve konserde soluğu aldı. Ancak konser çıkışı kameralardan kaçan çift ortalığı birbirine kattı.