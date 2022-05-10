Seda Sayan ve Çağlar Ökten Maçka’yı birbirine kattı! Yeni gelinin olaylı gecesi

Evlilikleri ile magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan ile Çağlar Ökten çifti son olarak Maçka'da gece yarısı ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çiftin olaylı gecesi yine ses getirdi.
Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında çok konuşulan nikaha Sayan'ın oğlunun katılmaması ise yeni evliliği onaylamadığı iddialarını güçlendirmişti. Balayı için Paris'i tercih eden çift ülkeye döndü ve konserde soluğu aldı. Ancak konser çıkışı kameralardan kaçan çift ortalığı birbirine kattı.
Evlilikleri ile magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan ile Çağlar Ökten çifti son olarak Maçka'da gece yarısı ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çiftin olaylı gecesi yine ses getirdi.
Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, önceki gün Maçka'da bir konser izlemeye gitti. Çift, çıkışta basına görüntü vermek istemedi. Güvenlikler çift için tam 40 dakika taksi aradı.
Bu süreçte Sayan ve Ökten, kuliste bekledi. En sonunda bulunan taksi otoparktan çifti aldı. Basının görüntü almaması için güvenlik görevlileri seferber oldu.
Ünlü şarkıcı, muhabirlerin, "Paris'te balayınız nasıl geçti? Sonrasında da Yunanistan'a gittiniz. Oğlunuz Oğulcan Bey de nikahınıza katılmadı. Sonrasında kendisiyle konuştunuz mu?" sorularını yanıtsız bırakarak, uzaklaştı.
Trafik ışıklarında tekrar görüntülenen çift, birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmadı. Suskunluklarını korumaya devam eden Seda Sayan ve Çağlar Ökten, ardından objektiflere el sallayıp, evlerinin yolunu tuttu.