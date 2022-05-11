İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol’dan üzücü haber!

Haziran ayından beri ayrı oldukları ortaya çıkan İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 5 yıllık evliliği sona erdi. Ünlü çift bugün görülen dava ile tek celsede boşandı.
Perşembe akşamları Atv'de yayınlanan, dört sezondur ilgiyle takip edilen ve merakla beklenen 'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan karakteriyle takdir edilen başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol ve 2017 yılında nikah masasına oturduğu mimar eşi Mihre Çelikkol'dan kötü haber geldi. Aralık 2019'da kucaklarına aldıkları oğulları Ali için bir süredir çabalayan çift, 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.
Haziran ayından beri ayrı oldukları ortaya çıkan İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 5 yıllık evliliği sona erdi. Ünlü çift bugün görülen dava ile tek celsede boşandı.
BU KARARDAN VAZGEÇMEDİ
İbrahim Çelikkol'un dizi çekimleri için bir süredir Adana'da olması sebebiyle çiftin arasının iyice açıldığı söylendi. Ayrılığın sinyalleri alyansların çıkartılmasıyla başladı. Sosyal medyada da birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin ilişkilerini toparlaması için araya yakın dostlarının girdiği öğrenildi.
Fakat ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi. İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, Knidos Deveboynu Feneri'nde mutluluğa 'evet' demişti.
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Hürriyet'e verdiği röportajda eşini anlatmıştı:
"Eşim en büyük destekçim. Hatta öyle ki bazen beni benden daha fazla düşündüğü oluyor. Onun desteği bana güç veriyor. Aile olmak böyle bir şey bizim için."