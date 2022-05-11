İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol’dan üzücü haber!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Hürriyet'e verdiği röportajda eşini anlatmıştı:

"Eşim en büyük destekçim. Hatta öyle ki bazen beni benden daha fazla düşündüğü oluyor. Onun desteği bana güç veriyor. Aile olmak böyle bir şey bizim için."