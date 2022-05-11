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Haberler Magazin Mazhar Alanson'dan nostaljik paylaşım!

Mazhar Alanson'dan nostaljik paylaşım!

MFÖ Grubu'nun vokalistlerinden Mazhar Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta geçmişe götürdü. O nostaljik paylaşım kısa sürede Alanson'un takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

11.05.2022, 17:07 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022, 17:07

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan 72 yaşındaki usta sanatçı Mazhar Alanson zaman zaman fotoğraflarla takipçilerine nostaljik bir yolculuk yaptırmaya devam ediyor.

Mazhar Alanson’dan nostaljik paylaşım!

Biricik Suden ile mutlu bir evliliği olan Mazhar Alanson, geçtiğimiz eylül ayında 1972-2002 yılları arasında evli kaldığı Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı ilk Hale Alanson'u kaybetmişti.

Mazhar Alanson’dan nostaljik paylaşım!

ÜZÜNTÜSÜNÜ BÖYLE PAYLAŞMIŞTI

Çocuklarının annesinin vefatını Instagram'dan duyuran ünlü sanatçı, paylaşımına; "İlk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmustur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale..." notunu düşmüştü.

Mazhar Alanson’dan nostaljik paylaşım!

YILLAR ÖNCESİNE GİTTİ

72 yaşındaki Alanson, son olarak nostaljik bir paylaşımda bulundu. Çocukluk fotoğrafını yayınlayan Alanson, gönderisinde "Şapkasız çıkmazmışım abi!" ifadelerini not düştü.

Mazhar Alanson’dan nostaljik paylaşım!

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ünlü isim, daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak yıllar önce çekilen bu karesini de yayınladı. Mazhar Alanson'un fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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