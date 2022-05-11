Mazhar Alanson’dan nostaljik paylaşım!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan 72 yaşındaki usta sanatçı Mazhar Alanson zaman zaman fotoğraflarla takipçilerine nostaljik bir yolculuk yaptırmaya devam ediyor.
MFÖ Grubu'nun vokalistlerinden Mazhar Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta geçmişe götürdü. O nostaljik paylaşım kısa sürede Alanson'un takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan 72 yaşındaki usta sanatçı Mazhar Alanson zaman zaman fotoğraflarla takipçilerine nostaljik bir yolculuk yaptırmaya devam ediyor.
Biricik Suden ile mutlu bir evliliği olan Mazhar Alanson, geçtiğimiz eylül ayında 1972-2002 yılları arasında evli kaldığı Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı ilk Hale Alanson'u kaybetmişti.
ÜZÜNTÜSÜNÜ BÖYLE PAYLAŞMIŞTI
Çocuklarının annesinin vefatını Instagram'dan duyuran ünlü sanatçı, paylaşımına; "İlk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmustur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale..." notunu düşmüştü.
YILLAR ÖNCESİNE GİTTİ
72 yaşındaki Alanson, son olarak nostaljik bir paylaşımda bulundu. Çocukluk fotoğrafını yayınlayan Alanson, gönderisinde "Şapkasız çıkmazmışım abi!" ifadelerini not düştü.
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Ünlü isim, daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak yıllar önce çekilen bu karesini de yayınladı. Mazhar Alanson'un fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.