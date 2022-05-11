Mazhar Alanson’dan nostaljik paylaşım!

ÜZÜNTÜSÜNÜ BÖYLE PAYLAŞMIŞTI



Çocuklarının annesinin vefatını Instagram'dan duyuran ünlü sanatçı, paylaşımına; "İlk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmustur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale..." notunu düşmüştü.