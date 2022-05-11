  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ünlü sunucu Okan Karacan'a şantaj! Soluğu savcılıkta aldı

Ünlü sunucu Okan Karacan'a şantaj! Soluğu savcılıkta aldı

Şimdilerde ekranlardan uzakta kalan 45 yaşındaki ünlü sunucu Okan Karacan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından özel görüntülerini medyaya servis etmekle tehdit edildi. Şantaja karşın endişe duyan Karacan, soluğu savcılıkta aldı.

11.05.2022, 09:36 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022, 09:36

Ünlü sunucu Okan Karacan'ın adı geçen yıl İstanbul Beşiktaş'ta bir garsonu taciz ettiği iddialarına karışmıştı.

Ünlü sunucu Okan Karacan’a şantaj! Soluğu savcılıkta aldı

İddiaları kabul etmeyen ancak hakkında soruşturma başlatılan Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kaldı.

Ünlü sunucu Okan Karacan’a şantaj! Soluğu savcılıkta aldı

İddiaları kabul etmeyen ancak hakkında soruşturma başlatılan Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kaldı.

Ünlü sunucu Okan Karacan’a şantaj! Soluğu savcılıkta aldı

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Moldova alan koduyla yabancı bir numara Karacan'a mesaj atarak tehditlerde bulunmaya başladı.

Ünlü sunucu Okan Karacan’a şantaj! Soluğu savcılıkta aldı

Kimliği belirsiz kişi, iddialara göre Karaca'nın özel görüntülerini atarak, "Özel görüntülerin elimde" diye şantajda bulundu. Paniğe kapılan Karacan'ın ilk işi şantajcıyı engellemek oldu. Ardından şantajcı başka bir numara ile mesaj atarak görüntüleri yayınlama tehdidinde bulundu.

Ünlü sunucu Okan Karacan’a şantaj! Soluğu savcılıkta aldı

Görüntülerin medyaya düşmesinden endişe duyan Karacan savcılığa koştu. Şüpheli kişi yüzünden huzurunun kaçtığını ileri süren Karacan, şantajcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA