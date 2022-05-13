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Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in mesafeli halleri dikkat çekti

Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile İstanbul'da sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, önceki gün Taksim'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekanda yalnız bırakmayan eşi Seda Sayan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Çiftin birbirine mesafeli davranmaları ise dikkat çekti.