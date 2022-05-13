  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in mesafeli halleri dikkat çekti

Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in mesafeli halleri dikkat çekti

Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile İstanbul'da sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, önceki gün Taksim'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekanda yalnız bırakmayan eşi Seda Sayan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Çiftin birbirine mesafeli davranmaları ise dikkat çekti.

13.05.2022, 17:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022, 17:08

Seda Sayan, Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girmişti.

Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in mesafeli halleri dikkat çekti

Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti.

Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in mesafeli halleri dikkat çekti

Balayı için Fransa'ya giden Sayan ve Ökten, Instagam hesaplarından mutluluklarını anbean paylaştı.

Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in mesafeli halleri dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde Küçükçiftlik Park'ta Adamlar konserini izlemeye giden ve gece sonu kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen çift, görüntü vermemek için bütün güvenlik görevlilerini seferber etmişti.

Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in mesafeli halleri dikkat çekti

Ünlü çift için tam 40 dakika bekleyen güvenlik görevlileri, taksi çevirip, otoparka sokmuştu. Bu süreçte Sayan ve Ökten, kuliste beklemişti. Güvenlik, muhabirlerin görüntü almaması için ikiliyi çevrelemişti.

Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in mesafeli halleri dikkat çekti

Yapmış olduğu evliliği ile gündemden düşmeyen sanatçı Seda Sayan, önceki akşam Asmalımescit'te bir mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten'i yalnız bırakmadı.

Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in mesafeli halleri dikkat çekti

33 yaşındaki Ökten sahnede şarkılarını söylerken; Sayan da masadan kalkarak; eşine şarkısında eşlik etti.

Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in mesafeli halleri dikkat çekti

Mekan çıkışı Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'den mesafeli yürüyerek birlikte fotoğraf vermek istemedi.

Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in mesafeli halleri dikkat çekti

Sorulan soruları yine cevapsız bırakan Sayan, kendisini kapıda bekleyen aracına binerek eşinden uzaklaştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA