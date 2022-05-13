Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in mesafeli halleri dikkat çekti

Seda Sayan, Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girmişti.
Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile İstanbul'da sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, önceki gün Taksim'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekanda yalnız bırakmayan eşi Seda Sayan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Çiftin birbirine mesafeli davranmaları ise dikkat çekti.
Seda Sayan, Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girmişti.
Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti.
Balayı için Fransa'ya giden Sayan ve Ökten, Instagam hesaplarından mutluluklarını anbean paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Küçükçiftlik Park'ta Adamlar konserini izlemeye giden ve gece sonu kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen çift, görüntü vermemek için bütün güvenlik görevlilerini seferber etmişti.
Ünlü çift için tam 40 dakika bekleyen güvenlik görevlileri, taksi çevirip, otoparka sokmuştu. Bu süreçte Sayan ve Ökten, kuliste beklemişti. Güvenlik, muhabirlerin görüntü almaması için ikiliyi çevrelemişti.
Yapmış olduğu evliliği ile gündemden düşmeyen sanatçı Seda Sayan, önceki akşam Asmalımescit'te bir mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten'i yalnız bırakmadı.
33 yaşındaki Ökten sahnede şarkılarını söylerken; Sayan da masadan kalkarak; eşine şarkısında eşlik etti.
Mekan çıkışı Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'den mesafeli yürüyerek birlikte fotoğraf vermek istemedi.
Sorulan soruları yine cevapsız bırakan Sayan, kendisini kapıda bekleyen aracına binerek eşinden uzaklaştı.