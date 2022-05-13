Haberler Magazin Oryantal Didem: Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor!

'Oryantal Didem' olarak tanınan Didem Kınalı, önceki gece çıkacağı mekanda sahne önce basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Kınalı, kendisine hazırlanması için bir oda ayarlamadıkları için VIP araç kiraladığını ve onu kulis olarak kullandığını belirtirken, "Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor. Kulis verilmiyor genelde." ifadeleriyle yaşadığı zorluklardan bahsetti.