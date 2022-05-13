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Haberler Magazin Oryantal Didem: Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor!

Oryantal Didem: Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor!

'Oryantal Didem' olarak tanınan Didem Kınalı, önceki gece çıkacağı mekanda sahne önce basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Kınalı, kendisine hazırlanması için bir oda ayarlamadıkları için VIP araç kiraladığını ve onu kulis olarak kullandığını belirtirken, "Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor. Kulis verilmiyor genelde." ifadeleriyle yaşadığı zorluklardan bahsetti.

13.05.2022, 10:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022, 10:34

10 yaşında sahne almaya başlayan, 'Oryantal Didem' olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Didem Kınalı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir mekanda sahneye çıkan Kınalı, mekanda müsait oda olmadığı için VIP araç kiralamak zorunda kaldı.

Oryantal Didem: Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor!

Posta'nın haberine göre; Didem Kınalı önceki gece dans edeceği mekan müsait olmadığı için kendi kiraladığı VIP aracı kulis olarak kullandı.

Oryantal Didem: Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor!

Burada kostümünü giyen oryantal sahne aldığı yerlerde yaşadığı zorluklardan da bahsetti.

Oryantal Didem: Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor!

Didem "Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor. Kulis verilmiyor genelde. Sahneden indiğimde elbiselerimi tuvalette gördüğüm oldu."

Oryantal Didem: Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor!

"Tuvalette giyindiğim oldu. Bazen ayna bile olmuyor. Ben şarkıcı olsam beni burada kimse tutmaz. Şarkıcıların burnu çok kalkık" dedi.

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