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Şeyma Subaşı kuralı hiçe saydı! Tepkilerin odağı oldu

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı soluğu İstabul'da almış ve çok konuşulan paylaşımlarına yenilerini eklemişti. Subaşı son olarak, 9 yaşındaki kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte bir sergiye katıldı ve oradan da paylaşım yapan Subaşı tepkilerin odağı oldu. Serginin yaş sınırının 13 olması, sergiye çocuklarıyla gelen diğer aileleri kızdırdı.