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Haberler Magazin Şeyma Subaşı kuralı hiçe saydı! Tepkilerin odağı oldu

Şeyma Subaşı kuralı hiçe saydı! Tepkilerin odağı oldu

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı soluğu İstabul'da almış ve çok konuşulan paylaşımlarına yenilerini eklemişti. Subaşı son olarak, 9 yaşındaki kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte bir sergiye katıldı ve oradan da paylaşım yapan Subaşı tepkilerin odağı oldu. Serginin yaş sınırının 13 olması, sergiye çocuklarıyla gelen diğer aileleri kızdırdı.

13.05.2022, 15:50 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022, 15:51

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra hem aşk hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılıp Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı.

Şeyma Subaşı kuralı hiçe saydı! Tepkilerin odağı oldu

Şeyma Subaşı son olarak tatile gidip İstanbul'a kızının yanına döndü.

Şeyma Subaşı kuralı hiçe saydı! Tepkilerin odağı oldu

Subaşı 9 yaşındaki kızı Melisa Ilıcalı'yı da yanına alarak Contemporary İstanbul'u gezdi.

Şeyma Subaşı kuralı hiçe saydı! Tepkilerin odağı oldu

Takvim'in haberine göre; sergideki 13 yaş sınırının ihlal eden Subaşı gündem oldu.

Şeyma Subaşı kuralı hiçe saydı! Tepkilerin odağı oldu

Şeyma Subaşı aynı sergiye gidip 13 yaşından küçük çocuklarını dışarıda bırakmak zorunda kalan aileler tarafından tepki gördü.

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