Ünlü oyuncu Hande Erçel geleceğe yatırım yaptı

Oyuncu Hande Erçel, 2022 yılının başlarında bir giyim firmasının yüzü olmuş 1 milyon TL kazanmıştı.
Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken ve oldukça merak edilen güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde markaların aranan yüzü haline geldi. Dizilerden sonra sonra markalarla da iş birliği yapan ünlü isim, kazandığı parayla geleceğine yatırım yaptı.
Oyuncu Hande Erçel, 2022 yılının başlarında bir giyim firmasının yüzü olmuş 1 milyon TL kazanmıştı.
Geçtiğimiz yıldan beri de bir mücevher firmasının yüzü olan Erçel, bunun karşılığında da 1.5 milyon TL almıştı.
Hande Erçel, reklamlardan kazandığı paralarla Kaz Dağları'ndan zeytinlik aldı. Erçel buraya çiftlik yapmayı planlıyor.
YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Son dizisi final veren güzel oyuncu Hande Erçel, bir mücevher markasının reklam yüzü oldu. Markanın davetine katılan Hande Erçel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılmasından kısa bir süre sonra Halka dizisinde birlikte rol almış olduğu Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptırdı.
Muhabirlerin "Kaan Yıldırım ile nasıl gidiyor?" sorusuna Hande Erçel, şu yanıtı verdi...
"Teşekkür ederim, her şey çok yolunda. İş konuşmak için buradayız. Özel konuları sonra konuşuruz, çok teşekkür ederim"