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Haberler Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti düğünden önce tatile gidecek!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti düğünden önce tatile gidecek!

Atv'nin reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinin 'Malhun Hatun'u başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. Ünlü çift müjdeli haber vermiş, aşıklar geçtiğimiz aylarda evliliğe ilk adımı atarak aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı. Şimdilerde düğün hazırlığı içerisinde olan ikilinin düğün detayları belli olurken, çiftin düğün öncesi bir tatile çıkacağı öğrenildi.

13.05.2022, 14:06 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022, 14:08

Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın arkadaşlıkları, 2020 yılının temmuz ayında aşka dönüşmüştü.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti düğünden önce tatile gidecek!

Sosyal medyadan boy boy fotoğraf paylaşan, her fırsatta mutluluklarını dile getiren çift, geçen aylarda birlikteliklerini ciddiye taşıma kararı almıştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti düğünden önce tatile gidecek!

İki yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz şubat ayında İzmir'de Atiksoy Ailesi'nin evinde yapılan bir merasimle nişanlanmıştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti düğünden önce tatile gidecek!

Evlilik hazırlıkları tam gaz devam ederken, çiftin düğün tarihleri kesinleşti. Hürriyet'in haberine göre; Atiksoy ve Oktay, 10 Eylül'de İstanbul Polonezköy'ün orman içindeki rustik atmosferinde bohem bir düğünle nikâh masasına oturacak.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti düğünden önce tatile gidecek!

Ama ikili öncesinde güzel bir tatil yapacak. Tüm kış boyunca setten sete koşan oyuncu çift, sezon finallerinin ardından haziran ayında Maldivler'e gidecek.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti düğünden önce tatile gidecek!

Ön balayında moral ve enerji depolayarak, dönüşte dört elle düğün hazırlıklarını tamamlayacak.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti düğünden önce tatile gidecek!

Öte yandan 'Kuruluş Osman'ın 'Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, Haziran 2020'de aşk yaşamaya başlamıştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti düğünden önce tatile gidecek!

2 Şubat'ta yüzükleri takan sevgililer bu yaz nikah masasına oturacak. Aşıklar geçen haftalarda da İstinyePark'taydı. Kol kola alışveriş yaptılar.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti düğünden önce tatile gidecek!

Gelin adayının poz verirken elini karnına götürdüğünü fark edenler, bebek geliyor yorumunda bulundu.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti düğünden önce tatile gidecek!

ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI ÇOK İSTİYOR

Kimileri de kazağını düzelttiğini söyledi. Yakınlarına göre de Yıldız çocuk sahibi olmayı çok istiyor.

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