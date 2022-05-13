Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti düğünden önce tatile gidecek!

Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın arkadaşlıkları, 2020 yılının temmuz ayında aşka dönüşmüştü.
Atv'nin reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinin 'Malhun Hatun'u başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. Ünlü çift müjdeli haber vermiş, aşıklar geçtiğimiz aylarda evliliğe ilk adımı atarak aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı. Şimdilerde düğün hazırlığı içerisinde olan ikilinin düğün detayları belli olurken, çiftin düğün öncesi bir tatile çıkacağı öğrenildi.
Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın arkadaşlıkları, 2020 yılının temmuz ayında aşka dönüşmüştü.
Sosyal medyadan boy boy fotoğraf paylaşan, her fırsatta mutluluklarını dile getiren çift, geçen aylarda birlikteliklerini ciddiye taşıma kararı almıştı.
İki yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz şubat ayında İzmir'de Atiksoy Ailesi'nin evinde yapılan bir merasimle nişanlanmıştı.
Evlilik hazırlıkları tam gaz devam ederken, çiftin düğün tarihleri kesinleşti. Hürriyet'in haberine göre; Atiksoy ve Oktay, 10 Eylül'de İstanbul Polonezköy'ün orman içindeki rustik atmosferinde bohem bir düğünle nikâh masasına oturacak.
Ama ikili öncesinde güzel bir tatil yapacak. Tüm kış boyunca setten sete koşan oyuncu çift, sezon finallerinin ardından haziran ayında Maldivler'e gidecek.
Ön balayında moral ve enerji depolayarak, dönüşte dört elle düğün hazırlıklarını tamamlayacak.
Öte yandan 'Kuruluş Osman'ın 'Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, Haziran 2020'de aşk yaşamaya başlamıştı.
2 Şubat'ta yüzükleri takan sevgililer bu yaz nikah masasına oturacak. Aşıklar geçen haftalarda da İstinyePark'taydı. Kol kola alışveriş yaptılar.
Gelin adayının poz verirken elini karnına götürdüğünü fark edenler, bebek geliyor yorumunda bulundu.
ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI ÇOK İSTİYOR
Kimileri de kazağını düzelttiğini söyledi. Yakınlarına göre de Yıldız çocuk sahibi olmayı çok istiyor.