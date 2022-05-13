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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti düğünden önce tatile gidecek!

Atv'nin reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinin 'Malhun Hatun'u başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. Ünlü çift müjdeli haber vermiş, aşıklar geçtiğimiz aylarda evliliğe ilk adımı atarak aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı. Şimdilerde düğün hazırlığı içerisinde olan ikilinin düğün detayları belli olurken, çiftin düğün öncesi bir tatile çıkacağı öğrenildi.