Acılı eş Ece Erken’den yeni hamle!

Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti, uzun süre aşk yaşadıktan sonra Haziran 2021'de dünyaevine girdi ve evlilik haberini "Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurdu.
Sunucu Ece Erken'in 10 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle adeta yıkılan ve zor günleri atlatmaya çalışan sunucu Ece Erken, geçtiğimiz ay reddimiras yaptığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şimdi ise Ece Erken cephesinden herkesi şaşırtan bir hamle geldi.
Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti, uzun süre aşk yaşadıktan sonra Haziran 2021'de dünyaevine girdi ve evlilik haberini "Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurdu.
Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi olan Avukat Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022 tarihinde Yeşilköy'de bulunan bir balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Ünlü sunucu, 2015 yılında boşandığı Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen Uçar ile acı haberden bir süre sonra çıktığı tatilde tatsız bir olay yaşadı ve isyanını sosyal medyada şu sözlerle dile getirdi:
"Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum. Bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a 'Abi' diyen, peşinde gezen 'Param yok, bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış."
"EŞİM SENİN YÜZÜNDEN ÖLDÜ"
Eşinin ölümüyle suçladığı kişi hakkında ağır ithamlarda bulunan Erken, "Sokağa çıkarken utanman, ölüme sebebiyet vermekten kahrolman gerekirken uyduruk çekler yazıp ölen eşime iftira atıyorsun. Kasti benim hesabıma yaptığın bu blokeyle birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri Allah nasip etsin ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim" ifadelerini kullandı.
"ALLAH SENİ KURTARMIŞ"
Erken, vefat eden eşi Mahmut Yazıcıoğlu'na da seslendi: En yakınların mal kaçırdı, 'Çavuş' soyadlı birinin üstüne yaptılar her şeyi. 'Arkadaşım' dediğin dolandırıcı, şerefsiz çıktı. Borcu varken 'Borcu var' dedi. Ah be Şafak'ım hiç dostun, hiç adam yokmuş çevrende. Allah seni kurtarmış.
"REDDİ MİRAS YAPIYORUM"
Dünyaevine girdikten sadece yedi ay sonra eşini kaybeden Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Bir süredir içine kapanan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Ece Erken, şu açıklamayı yaptı:
"Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla."
MAHMUT YAZICIOĞLU SOYADINI SİLDİ!
Reddimiras kararından bir ay sonra Ece Erken'den dikkat çeken yeni bir hamle geldi. Ünlü sunucu, sosyal medya hesaplarından 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırdı.
Bir takipçisi, Ece Erken'e "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorsunu yöneltti. 44 yaşındaki bir çocuk annesi sunucu, "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için. Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" yanıtını verdi.