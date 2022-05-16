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Haberler Magazin Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan duygusal paylaşım!

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan duygusal paylaşım!

Esra Kazancıbaşı, geçtiğimiz yıl Mart ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eşi usta oyuncu Rasim Öztekin'i mezarında ziyaret etti. Orada çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan acılı eş, duygu dolu anlarını yazıya dökerek takipçileriyle paylaştı.

16.05.2022, 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022, 11:20

Tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Rasim Öztekin (62), geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti. Eşinin yokluğuna alışamayan Esra Kazancıbaşı Öztekin, geçtiğimiz haftalarda duygusal bir mesaj kaleme almıştı.

Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı’ndan duygusal paylaşım!

2005 yılında Öztekin ile dünyaevine giren Kazancıbaşı, birlikte çekilen bir karelerini paylaşarak şöyle yazmıştı:

"Seni gökyüzüne aniden uğurlamak zorunda kaldığım o karanlık günün üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Yas yolculuğumda terapistimin yardımıyla içim acıya acıya ölümün soğuk gerçeğini kabullenebildim ama eşyalarınla bir türlü vedalaşamıyorum sevgilim.

Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı’ndan duygusal paylaşım!

Çünkü elime alacağım sana ait her bir parçanın, ruhumda büyük bir özlem kasırgası yaratacağını biliyorum. Aynı bugün olduğu gibi... İçimdeki çaresiz özlemle yine dolabını açtım. Belki kokun sinmiştir diye gömleklerini, yeleklerini kokladım uzun uzun. Sonra en sevdiğim parfümünün kokusunu içime çektim.

Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı’ndan duygusal paylaşım!

Sanki yanımda sen varmış gibi bir hisse kapıldım bir an! Sonrası mı? Acı gerçekler... Sensizlik... Gözyaşları... İşte bu yüzden bu vedalaşmayı yapabilecek henüz gücüm yok. Boşalmış dolapların, çekmecelerin, sensizliğimi tokat gibi yüzüme vurmasına şu an hazır değilim..."

Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı’ndan duygusal paylaşım!

Rasim Öztekin'le yaşadığı aşkı kaleme alan Esra Kazancıbaşı'nın paylaşımına, çok sayıda başsağlığı yorumları gelmişti.

Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı’ndan duygusal paylaşım!

"SENİ ÇOK SEVİYORUM RASİM'İM"

Son olarak merhum eşi Rasim Öztekin'i mezarında ziyaret eden Kazancıbaşı, usta oyuncunun kabrinin fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı’ndan duygusal paylaşım!

Esra Kazancıbaşı, paylaşımında; "Sevgilim, bahçende bahar çiçekleri açmış. Keşke zemin uygun olsaydı da, başucuna çok sevdiğin bir zeytin ağacı ya da baharda kokusunu içine çekmeye bayıldığın bir iğde ağacı dikebilseydim. Şimdi solan kırmızı sardunyaların yerine kırmızı begonyalar açacak" dedi.

Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı’ndan duygusal paylaşım!

Ünlü isim, sözlerine; Bahçenin temsili bir mekan olduğunu da biliyorum. Aslında gökyüzünün sonsuzluğunda mis kokulu rengarenk çiçeklerle dolu, ışıklar içinde bir bahçedesin. Sevgin, enerjin ise hep benimle. Yanı başımdasın. Yüreğimdesin, beynimdesin... Bazen zihnime en olmadık anda gelen bir histe, bir düşündesin. Seni çok seviyorum Rasim'im..." diye devam etti.

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