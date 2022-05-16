Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı’ndan duygusal paylaşım!

Ünlü isim, sözlerine; Bahçenin temsili bir mekan olduğunu da biliyorum. Aslında gökyüzünün sonsuzluğunda mis kokulu rengarenk çiçeklerle dolu, ışıklar içinde bir bahçedesin. Sevgin, enerjin ise hep benimle. Yanı başımdasın. Yüreğimdesin, beynimdesin... Bazen zihnime en olmadık anda gelen bir histe, bir düşündesin. Seni çok seviyorum Rasim'im..." diye devam etti.