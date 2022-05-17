Melisa Sözen: İnsanlar evli değilken de mutludur!

"HER KONSERLERİNDE YANLARINDAYIM"
36 yaşındaki Melisa Sözen, son olarak geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, dolaşmaya çıktığını söyledi.
Milliyet'in haberine göre; Sözen, gazetecilerin, "Melisa hanım neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Dizim vardı, bitti şimdi. Dinleniyorum ve senaryo okuyorum heyecanla. Bu ayın 28'ini bekliyorum, Harun'un konseri var. Ben ondan daha çok heyecanlanıyorum. Harun'a manevi destek veriyorum, çünkü Mor ve Ötesi gurubunun ilk başlardan beri büyük bir ilgiyle dinleyicisi ve hayranıydım, fanıydım. Hemen hemen her konserlerinde yanlarındayım" cevabını verdi.