Melisa Sözen: İnsanlar evli değilken de mutludur!

"İNSANLAR EVLİ DEĞİLKEN DE MUTLUDUR"

Öte yandan daha önce de evlilik sorularına cevap veren Sözen, "Her şey yolunda gidiyor. Sizler doğal olarak soruyorsunuz ama biz şu an için böyle mutluyuz. İnsanlar evliyken de mutludur, evli değilken de mutludur. İki insanın ne kadar anlaştığı ve birlikteyken ne kadar huzurlu olduklarıyla alakalıdır bence" ifadelerini kullanmıştı.