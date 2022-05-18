Ebru Şahin ile Cedi Osman evliliğe ilk adımlarını attı

Yaz sonu nikah masasına oturmaya hazırlanan Ebru Şahin ile Cedi Osman evlilik yolunda ilk adımı attı.
Atv'nin efsanevi dizisi Destan'ın başrol oyuncularından Ebru Şahin ile uzun zamandır birliktelik yaşayan NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, evliliğe ilk adımını attı. Güzel oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesabından "Dün biraz olaylı geçti" notuyla paylaştı.
Yaz sonu nikah masasına oturmaya hazırlanan Ebru Şahin ile Cedi Osman evlilik yolunda ilk adımı attı.
Oyuncu Ebru Şahin ile NBA'de oynayan Cedi Osman 2020 yazında aşk yaşamaya başlamıştı. Osman, geçtiğimiz yaz sevgilisi Ebru Şahin'e Kapadokya'da evlenme teklif etti.
Ebru Şahin o anları sosyal medya hesabında " Evet dedim" notuyla paylaştı...
YÜZÜKLER TAKILDI
Yaz sonu çifte düğün yapmaya hazırlanan çift evlilik yolunda ilk adımı attı.
Cedi Osman, Erbu Şahin'i Tekirdağ'da oturan ailesinden istemeye gitti. Çift, Nişan yüzüklerini taktı.
Şahin, haberi Instagram sayfasında 'Dün biraz olaylı geçti' notuyla paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Ünlü çiftin mutlu anlarına binlerce beğeni geldi.
Öte yandan Cedi Osman, 28 yaşına giren Ebru Şahin'in doğum gününü paylaştığı siyah beyaz karelerle kutladı. Cedi Osman, Şahin'e olan aşkını bir kez daha haykırdı.
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ise sevgilisinin bu paylaşımına kayısız kalmadı ve romantik bir yorumda bulundu.
Cedi Osman, peş peşe paylaştığı gönderisine de, "İyi ki sen varsın ruh eşim. Seni seviyorum." notuyla aşkını haykırdı.
28 yaşına basan güzel oyuncu Ebru Şahin'den de yanıt gecikmedi. Şahin de, "En özel hediyemsin. Seni seviyorum şans" sözleriyle yanıtladı.