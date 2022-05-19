Pınar Altuğ’dan eşine romantik doğum günü kutlaması!

"KAŞINANI KAŞIRIM"

Daha öncesinde ise Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Pınar Altuğ, zaman zaman sosyal medyada takipçilerinden gelen olumsuz yorumlara verdiği yanıtlarla alakalı konuşmuştu. Oyuncu, "Kaşınanı kaşırım, yapacak bir şey yok. Gelenin ne olduğuna bağlı. Hiç haksızlığa gelemem. Bazı şeyler insanın kanına dokunuyor. Sosyal medya bana göre ciddiye alınacak bir şey değil. Ben hala aslında anı yaşama peşindeyim" demişti.