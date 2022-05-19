Pınar Altuğ’dan eşine romantik doğum günü kutlaması!

Oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009'da kızı Su'yu kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda eşi Yağmur Atacan ile romantik bir paylaşımda bulunmuştu.
'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle tanıdığımız Pınar Altuğ, son zamanlarda açıklamalarıyla sıkça gündeme geliyor. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan Altuğ, ailesiyle mutlu anlarını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmiyor. Hem paylaşımlarıyla hem de takipçileriyle olan etkileşimi oldukça dikkat çeken güzel oyuncu son olarak eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009'da kızı Su'yu kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda eşi Yağmur Atacan ile romantik bir paylaşımda bulunmuştu.
"HARİKASINIZ"
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. Mehmet Yalçınkaya, ünlü çiftin romantik pozuna "Harikasınız" yorumunu yapmıştı.
"SENİNLE BİR ÖMÜR, 14 YIL"
Altuğ, eşi Atacan ile birlikte çekilen bir başka karesini de, "Seninle bir ömür. 14 yıl..." notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuş; evlilik yıldönümlerini kutlamıştı. İkiliye başta ünlü isimler olmak üzere birçok seveninden "Size nazar değmesin", "Nice mutlu seneleriniz olsun", "Allah ayırmasın" ve "İlk günkü gibisiniz, bayılıyorum size çocuklar. Benim örnek çiftim sizsiniz, şahane yıllar dilerim size" gibi yorumlar yapılmıştı.
"KAŞINANI KAŞIRIM"
Daha öncesinde ise Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Pınar Altuğ, zaman zaman sosyal medyada takipçilerinden gelen olumsuz yorumlara verdiği yanıtlarla alakalı konuşmuştu. Oyuncu, "Kaşınanı kaşırım, yapacak bir şey yok. Gelenin ne olduğuna bağlı. Hiç haksızlığa gelemem. Bazı şeyler insanın kanına dokunuyor. Sosyal medya bana göre ciddiye alınacak bir şey değil. Ben hala aslında anı yaşama peşindeyim" demişti.
"BAKILACAK BİR ŞEYSE BAKILIR"
Geçtiğimiz haftalarda da bir YouTube programına konuk olan Pınar Altuğ, güzel bir kadın gördüğünde bakacağını söyledi. Ünlü isim, "Güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Altuğ, "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" ifadelerini kullanmıştı.
EŞİNE ROMANTİK KUTLAMA
Son olarak eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabı üzerinden kutlayan Pınar Altuğ, eşiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Bir çocuk annesi güzel oyuncu, paylaşımına; "İyi ki doğmuşsun sevgilim" notunu düştü.