Ünlü şarkıcı Ceylan yeni mesleğiyle dikkat çekti

Gazetecilerin, 'görüntünüze çok para harcıyor musunuz?' sorusuna, Görüntümüze para harcamak zorundayız yoksa yanarız! Mecbur... Bilgisayara nasıl format atılıyorsa, atmadığında ağırlaşıyorsa onun gibi... Ceylan'ı formatlamazsak ağırlaştırıyoruz her şeyi" dedi.