Ünlü şarkıcı Ceylan yeni mesleğiyle dikkat çekti

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka bir görünüme bürünen Ceylan, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflerin karşısına çıktı.
Ünlü şarkıcı Ceylan son zamanlarda geçirdiği estekik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Ünlü isim, paylaşımları ve yeni imajıyla da oldukça konuşuluyor. Son olarak ünlü isim geçtiğimiz gün, Bebek'te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ceylan, yeni mesleğini de paylaştı, duyanları şoke etti.
Marilyn Monroe'ya büründüğü klibinin şarkısı hakkında konuşan şarkıcı, "Her şey iyi gidiyor, farklı bir imaj yaptım. İnsanlar alıştı benden farklı imaj görmeye, görmediklerinde, 'Basit klip olmuş' diyorlar. Bu sefer de Marilyn Monroe'ya benzettiler" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin, 'görüntünüze çok para harcıyor musunuz?' sorusuna, Görüntümüze para harcamak zorundayız yoksa yanarız! Mecbur... Bilgisayara nasıl format atılıyorsa, atmadığında ağırlaşıyorsa onun gibi... Ceylan'ı formatlamazsak ağırlaştırıyoruz her şeyi" dedi.
Ünlü şarkıcı yeni mesleğini de açıkladı.
İNŞAAT SEKTÖRÜNE ADIM ATTI
Ceylan inşaat sektörüne adım attığını belirterek, ""Genelde Bodrum'da yapıyoruz ama İstanbul, Bursa, İzmir olabilir. Şu an sadece Bodrum..." ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Ceylan, sahnelere ilk adım attığında henüz çocuktu. Şimdilerde 47 yaşında olan ünlü şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmüyor.
Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde 47 yaşında.
Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan hayranlarından da büyük beğeni topluyor.