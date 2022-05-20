Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali'nde!

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, her hareketiyle gündem olmayı başarıyor. Güzel oyuncu, son olarak 75. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne katıldı. Sosyal medya hesabından da pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.