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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali'nde!

Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali'nde!

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, her hareketiyle gündem olmayı başarıyor. Güzel oyuncu, son olarak 75. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne katıldı. Sosyal medya hesabından da pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

20.05.2022, 16:29 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022, 16:30

Dünyaca ünlü popçu Kylie Minogue, hit şarkısı "Can't Get You Out Of My Head"i çıkışından 20 yıl sonra Güney Koreli DJ Peggy Gou ile yeniden yorumladı.

Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali’nde!

İkiliyi dondurma markası bir araya getirdi. Şarkı ve klip ilk kez dün Cannes'da beğeniye sunuldu.

Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali’nde!

Etkinliğine oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Türkiye'nin onur konuğu olarak katıldı.

Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali’nde!

Sosyal medya hesabından kırmızı halı fotoğraflarını paylaşan Deniz, güzelliğiyle adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali’nde!

Dilan Çiçek Deniz etkinlikte Kylie Minogue ile de tanıştı.

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