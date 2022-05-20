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Haberler Magazin İrem Derici: Bana çöp sormayın olur mu?

İrem Derici: Bana çöp sormayın olur mu?

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Cem Belevi ile olan ilişkisini ihanet yüzünden bitiren ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve "Çalışma arkadaşlarım ve ailemin ricasıyla susuyorum." ifadelerini kullanarak konuya ilişkin son noktayı koymuştu. Oldukça renkli geçen konserleri ve danslarıyla son zamanların çok konuşulan isimlerinden olan Derici, son olara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel konserinde görüntülendi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü isim, Cem Belevi sorusuna "Bana çöp sormayın olur mu?" yanıtını verdi.

20.05.2022, 13:43 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022, 13:44

2021 yazından itibaren ilişkileri bir dargın bir barışık devam eden Cem Belevi-İrem Derici çifti yine ihanet iddiasıyla yollarını ayırdı. Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulunan Derici, meslektaşına yönelik isim vermeden hakarete varan ifadeler kullandı.

İrem Derici: Bana çöp sormayın olur mu?

"İREM DUYURMAK İSTEMEDİ"

"Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" diyen popçuya, Cem Belevi'den yanıt gecikmedi. Olay sözler üzerine basın mensuplarının karşısına çıkan şarkıcı, biten ilişkisi hakkında konuştu: Aslında biz İrem'le daha önce ilişkimizi noktaladık. Bunu duyurmak istemedi, benden de rica etti. Özel bir sebebi var, kendisine ve ilişkimize saygı duyduğum için o da bende kalacak. Ben kendisini çok sevdim. Yürütemedik olmadı. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka başka şeyler! Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamaz da. Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Asla kendisini aldatmadım. Hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım.

İrem Derici: Bana çöp sormayın olur mu?

"İHANETİ İTİRAF ETTİ"

Ünlü şarkıcının cevabı sonrası adeta çılgına dönen İrem Derici, "Über samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben birkaç saat uyuyup uyanayım, her şeyi anlatayım. Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi, ne dersin? 'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konuğumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez!" ifadelerini kullandı.

İrem Derici: Bana çöp sormayın olur mu?

"HERKES KENDİ DURUŞUNA BAKSIN"

Bu sözlerin ardından bir ödül törenine katılan Belevi, Derici'nin bahsettiği ses kayıtları hakkında, "Ben de sizden fazla bir şey bilmiyorum" dedi. Ünlü isim, "Derici için 'Konserlerimi doldurduktan sonra şutlayacağım' sözlerini sarf ettiniz mi?" sorusunu ise "Dün mü başlamışım ben bu işe? Bu ödülleri neden alıyorum? Herkes bir haddini bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın" diyerek sert çıktı.

İrem Derici: Bana çöp sormayın olur mu?

Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye Marka Zirvesi, 18 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı görkemli bir törenle Özlem Yıldız'ın sunumu ile gerçekleşti. 6. Türkiye Altın Marka Ödülleri töreninin sonrasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel konserinde İrem Derici binlerce kişiye unutulmaz dakikalar yaşattı.

İrem Derici: Bana çöp sormayın olur mu?

Milliyet'in haberine göre; Gecede sahne alan İrem Derici sahneye çıkmadan önce yaptığı röportajında şunları söyledi ''Yarın 19 mayıs Edremit'te olacağım. Mesajımı da verdim zaten gençler. 'Bayrakları hazır edin geliyorum çoşacağız. Hem şarkılarımı hem marşlarımızı söyleyeceğiz' dedim."

"SELÜLİT SEZONUMUZ AÇILMIŞTIR"

"İrem Hanım tatil var mı?" sorusuna ünlü şarkıcı, ''21 Mayıs'ta Van'dayım. Oradan İzmir'e geçeceğim, iki gün Çeşme'deyim. Beklerim, selülit sezonumuz açılmıştır. Daha önceden de çektikleriniz var 'Bunları da yeni çektik' diye koyabilirsiniz. Çünkü selülit yoğunluğum aynı, hiçbir şey değişmedi. Spor yaptım iki hafta, bıraktım aynen geri geldiler. Bu kadar nankör bi spor görmedim, bıraktığın anda her şey geri geliyor, kilosu da selüliti de. Sonra oradan geri dönüyorum ve turne devam ediyor. Bu yaz tatil yapamayacağım gibi bir şey'' dedi.

İrem Derici: Bana çöp sormayın olur mu?

"AŞK YARIM KALIR, KONSER YARIM KALMAZ"

"İrem Hanım geçtiğimiz günlerde konserinizde olaylar oldu sorusuna Derici, ''Sormayın arkadaşlar olaya tam hakim değilim. Ben konsere devam etmek istedim fakat bizim ses masası da tahrip gördüğü için devam edemedim. Fakat çok üzgünüm onlara bir sözüm var. Ben ne pahasına olursa olsun o konseri bir daha veriririm. Aşkta yarım kalmak vardır ama konser yarım kalmaz" dedi.

İrem Derici: Bana çöp sormayın olur mu?

"O BENİM ANNEM DEĞİL"

"Anneniz ve babanızın ayrılık haberleri çıktı" sorusuna ünlü şarkıcı, "O da mı çıktı? Ama o benim annem değil. Annem ile babam 1992 yılında boşandılar, ben yeş yaşındaydım. Ben çok sorunlu bir çocuk olduğum için benim okul problemlerim, buna ekleyebileceğiniz bir sürü problem. Mevzusu geçen hanım benim babamın eşi. Aralarında ne geçti, ne oldu hiçbir fikrim yok. Gram umurumda değil. Babam da keza benim aşk hayatımı gram umursamaz. O yüzden sırf adamcağız ünlü babası diye devamlı boşanma haberlerinde. Ben de boşanalı bu arada yedi yıl oldu. Allah mutlu mesut etsin iki tarafa da başarılar diliyorum hayatlarında. Babam da umarım daha fazla çocuk yapmaz, yeter" dedi.

İrem Derici: Bana çöp sormayın olur mu?

"BANA ÇÖP SORMAYIN OLUR MU?"

"Cem Bey bir yerlerde sahne alsa buna karşı çıkar mısınız?" sorusuna sinirlenen Derici ''Bana çöp sormayın olur mu?" yanıtını verdi. Konser sırasında bir seyircinin 'Cem seni kaybetti' demesi üzerine ünlü şarkıcı, "Bırakın şu çöpü, eğlenmemize bakalım" dedi.

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