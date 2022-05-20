İrem Derici: Bana çöp sormayın olur mu?

Milliyet'in haberine göre; Gecede sahne alan İrem Derici sahneye çıkmadan önce yaptığı röportajında şunları söyledi ''Yarın 19 mayıs Edremit'te olacağım. Mesajımı da verdim zaten gençler. 'Bayrakları hazır edin geliyorum çoşacağız. Hem şarkılarımı hem marşlarımızı söyleyeceğiz' dedim."

"SELÜLİT SEZONUMUZ AÇILMIŞTIR"

"İrem Hanım tatil var mı?" sorusuna ünlü şarkıcı, ''21 Mayıs'ta Van'dayım. Oradan İzmir'e geçeceğim, iki gün Çeşme'deyim. Beklerim, selülit sezonumuz açılmıştır. Daha önceden de çektikleriniz var 'Bunları da yeni çektik' diye koyabilirsiniz. Çünkü selülit yoğunluğum aynı, hiçbir şey değişmedi. Spor yaptım iki hafta, bıraktım aynen geri geldiler. Bu kadar nankör bi spor görmedim, bıraktığın anda her şey geri geliyor, kilosu da selüliti de. Sonra oradan geri dönüyorum ve turne devam ediyor. Bu yaz tatil yapamayacağım gibi bir şey'' dedi.