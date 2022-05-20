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Haberler Magazin Ödül törenine ünlü oyuncu Selin Yeninci'nin elbisesi damga vurdu

Ödül törenine ünlü oyuncu Selin Yeninci'nin elbisesi damga vurdu

Atv ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Selin Yeninci, önceki gün bir ödül törenine katıldı. Ünlü isim, giydiği mavi elbisesiyle törene damga vurdu.

20.05.2022, 10:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022, 10:14

Yeni bir diziyle ekrana dönen Selin Yeninci, önceki gün gerçekleşen ödül töreninde boy gösterdi.

Ödül törenine ünlü oyuncu Selin Yeninci’nin elbisesi damga vurdu

'Face to Face' ödüllerinde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi olan oyuncu ikinci ödülünü ise çarşamba akşamı Cevahir Otel'de düzenlenen 'Türkiye Gençlik Ödülleri'nde aldı.

Ödül törenine ünlü oyuncu Selin Yeninci’nin elbisesi damga vurdu

2019-2020 sezonundaki başarıları nedeniyle gençlerden en çok oyu alarak '2020 yılının En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

Ödül törenine ünlü oyuncu Selin Yeninci’nin elbisesi damga vurdu

Ödül töreninde poz veren Selin Yeninci tercih ettiği cesur kıyafetiyle beğeni topladı.

Ödül törenine ünlü oyuncu Selin Yeninci’nin elbisesi damga vurdu

Güzel oyuncu adeta törene damgasını vurdu.

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