"EVLİLİĞE CESARETİM YOKTU"

Güzel oyuncu, "Caner Bey ile tanışmadan önce evlilik ve anne olma fikrine nasıl bakıyordunuz?" sorusunu ise "Açıkçası düşünmüyordum. Çok da isteğimi hatta cesaretim yoktu evliliğe ama her zaman çok anaç biriydim. Çocukları hep çok sevmişimdir, bunu beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir. Hayatın size ne getireceğini bilemiyorsunuz tabii, çok şükür ki Caner'le yollarımız kesişti. Şimdi ailem, her şeyim ve tekrar 'iyi ki' diyorum. İstikrar sabır ve cesaret... Hep teşekkür ediyorum vazgeçmediği için. Ön yargı işte. Her türlüsü zarar, neyse ki sonuç güzel" şeklinde cevapladı.