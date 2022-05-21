Ahu Yağtu: Biz sadece arkadaşız!

Komedyen Cem Yılmaz'la evliliği kısa süren Ahu Yağtu, önceki akşam Asmalımescit'te bulunan bir mekanın kapısında arkadaşı ile sohbet ederken objektiflere yansıdı.
Cem Yılmaz'ın eski eşi 43 yaşıdaki güzel oyuncu ve model Ahu Yağtu, önceki akşam Asmalımescit'te bulunan bir mekanın kapısında bir erkek arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi. Yağtu, flaşların patladığını görünce "Biz sadece arkadaşız. Lütfen yanlış yazılmasın, rica ediyorum." dedi.
Komedyen Cem Yılmaz'la evliliği kısa süren Ahu Yağtu, önceki akşam Asmalımescit'te bulunan bir mekanın kapısında arkadaşı ile sohbet ederken objektiflere yansıdı.
Flaşlar patlayınca tepki gösteren 43 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar çekmeden önce bir haber verseniz. Biz sadece arkadaşız. Lütfen yanlış yazılmasın, rica ediyorum" açıklamasını yaptı.
Öte yandan Celil Nalçakan ile sık sık karelerini paylaşan Yağtu'nun yen bir aşka yelken açtığı iddiaları gündemdeydi.
Yağtu, daha önce de oyuncu Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülenmişti.
Birlikte eczaneye giren ikili muhabirlerin fotoğraf çektiğini görünce panik halinde farklı köşelere gitmişti.