  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ahu Yağtu: Biz sadece arkadaşız!

Ahu Yağtu: Biz sadece arkadaşız!

Cem Yılmaz'ın eski eşi 43 yaşıdaki güzel oyuncu ve model Ahu Yağtu, önceki akşam Asmalımescit'te bulunan bir mekanın kapısında bir erkek arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi. Yağtu, flaşların patladığını görünce "Biz sadece arkadaşız. Lütfen yanlış yazılmasın, rica ediyorum." dedi.

21.05.2022, 14:15 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022, 14:16

Komedyen Cem Yılmaz'la evliliği kısa süren Ahu Yağtu, önceki akşam Asmalımescit'te bulunan bir mekanın kapısında arkadaşı ile sohbet ederken objektiflere yansıdı.

Ahu Yağtu: Biz sadece arkadaşız!

Flaşlar patlayınca tepki gösteren 43 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar çekmeden önce bir haber verseniz. Biz sadece arkadaşız. Lütfen yanlış yazılmasın, rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

Ahu Yağtu: Biz sadece arkadaşız!

Öte yandan Celil Nalçakan ile sık sık karelerini paylaşan Yağtu'nun yen bir aşka yelken açtığı iddiaları gündemdeydi.

Ahu Yağtu: Biz sadece arkadaşız!

Yağtu, daha önce de oyuncu Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülenmişti.

Ahu Yağtu: Biz sadece arkadaşız!

Birlikte eczaneye giren ikili muhabirlerin fotoğraf çektiğini görünce panik halinde farklı köşelere gitmişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA