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Ahu Yağtu: Biz sadece arkadaşız!

Cem Yılmaz'ın eski eşi 43 yaşıdaki güzel oyuncu ve model Ahu Yağtu, önceki akşam Asmalımescit'te bulunan bir mekanın kapısında bir erkek arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi. Yağtu, flaşların patladığını görünce "Biz sadece arkadaşız. Lütfen yanlış yazılmasın, rica ediyorum." dedi.