Haberler Magazin Alişan'ın 'göbek yağı' davasında Buse Varol tanık olarak dinlendi

Şarkıcı ve sunucu Alişan, göbeğindeki yağları aldırmak için ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası vücudu moraran sanatçı, tekrar bıçak altına yattıysa da tam olarak sağlığına kavuşamış, adeta ölümlerden dönmüştü. Ünlü isim olanların ardından doktor Ufuk A.'ya, aynı zamanda vücudunda kalıcı hasara da yol açtığı için dava açmıştı. Son olarak Alişan'ın 'göbek yağı' davasında, yeni bir gelişme yaşandı ve ünlü sanatçının eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi.