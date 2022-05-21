Alişan’ın ’göbek yağı’ davasında Buse Varol tanık olarak dinlendi

Alişan, geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonrası vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'dan şikayetçi olmuştu.
Şarkıcı ve sunucu Alişan, göbeğindeki yağları aldırmak için ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası vücudu moraran sanatçı, tekrar bıçak altına yattıysa da tam olarak sağlığına kavuşamış, adeta ölümlerden dönmüştü. Ünlü isim olanların ardından doktor Ufuk A.'ya, aynı zamanda vücudunda kalıcı hasara da yol açtığı için dava açmıştı. Son olarak Alişan'ın 'göbek yağı' davasında, yeni bir gelişme yaşandı ve ünlü sanatçının eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi.
2 MİLYON 10 BİN TL!
İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvuran 45 yaşındaki türkücü, Ufuk A.'ya 2 milyon 10 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.
Milliyet'in haberine göre; Gizlilik kararının olduğu duruşmaya basın mensupları alınmazken, duruşmada Alişan'ın eşi Buse Varol'un da tanık olarak dinlendiği öğrenildi.
Duruşmanın ardından Alişan ile eşi Buse Varol, bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.