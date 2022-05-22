Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son firari isim de yakalandı!

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 isim şüpheli olarak yer aldı. 10 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. 9 şüpheliye de değişik oranlarda hapis cezaları istendi.

SON FİRARİ İSİM DE YAKALANDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü cinayet gününden bu yana firari olan Serkan Dakman ise bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İDDİANAME TAMAM

Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, Sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

"SENİ ÖLDÜRTÜRÜM"



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle sonuçlanan olaylar şöyle aktarıldı:

Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olduğu bir dairenin satışı için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile tanıştı. Öztürk ve Malgaz daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. İkili dairenin 1 milyon 480 bin TL karşılığı satılması konusunda anlaştı.

Ancak Malgaz, daireyi satın almak isteyen Ohannes Çatak'a 1 milyon 650 bin TL fiyat verdi. Ohannes Çatak daireyi aldıktan sonra Suphi Malgaz'a 170 bin lira satış komisyonu verdi. Sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan, Kapalı Çarşı'da karşılaştıkları Ohannes Çatak'ın daireyi 1 milyon 650 bin TL'ye satın aldığını öğrendi.

Kerem Öztürk, Suphi Malgaz'ı arayarak, satış komisyonu olarak aldığı 170 bin TL'den haberdar olmadığını söyledi. Suphi Malgaz'ın önce bu parayı aldığını inkar etti. Gökhan Karakan bunun üzerine 'Bizim aradaki 170 bin liradan haberimiz yok, alıcı yanımızda, ondan öğrendik. Bu parayı bize ödemen gerekiyor' dedi.

Gökhan Karakan, Kerem Öztürk'ün kendisine 450 bin TL borcu olduğunu, Ohannes Çatak'ın ise Kapalı Çarşı'dan arkadaşı olduğunu söyledi.



23 Kasım 2021'de Gökhan Karakan, Suphi Malgaz'ı arayarak 'Aradaki farkı bana vereceksin' dedi. Malgaz, ödeme yapmayacağını söyleyince Karakan, '10 bin dolara adam öldürüyorlar, seni de öldürtürüm' dedi.

DREJ ALİ'NİN KORKUTUCU GÜCÜYLE SÖZ SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞTILAR



Malgaz ile tartışan Karakan, 'Ben sana ağabeylerimi göndereyim' diyerek telefonu kapattı. Suphi Malgaz, bu tartışmadan huzursuz oldu ve 60 bin lira ödemeyi kabul etti. Gökhan Karakan, 'Ben işi başkalarına paslamıştım, 60 bin TL bana vereceklerdi, gerisini kendileri alacaklardı' diyerek 100 bin TL istedi. Malgaz'ın bunu kabul etmemesi nedeniyle tehdit etmeye başladı. Gökhan Karakan, sanık Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, Malgaz'ı önce Yeşilköy'de aradı. Bulamayınca arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, eski kiracısı olan Suphi Malgaz'ı tanıdığını söyleyerek, ikisiyle bir buluşma teklif etti. Kadir Yasak ve Ali Yasak, Bakırköy ve çevresinde 'Drej Ali' lakabıyla tanınan amcaları Ali Yasak'ın korkutucu gücünü kullanarak, yıllardır bölgede söz sahibi olmaya çalışıyordu. Kadir Yasak aile geçmişinden kaynaklı korkutucu gücüyle Suphi Malgaz'ı ikna edebileceği düşündü. Gökhan Karakan ise Suphi Malgaz'dan almaya çalıştığı 100 bin TL'nin, 50 bin TL'sini Ali ve Kadir Yasak ile Seccad Yeşil'e vermeyi planladı.

ARKADAŞINA DESTEK OLUNCA, HEDEF HALİNE GELDİ



Bakırköy'de 9 Aralık 2021'de bir restoranda gerçekleşen görüşmeye, maktül Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, cinayeti gerçekleştirdi.

Sanıklar Kadir Yasak, Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 26 Ocak'ta, sahibi olduğu Bakırköy'deki balık restoranında gördü. Mahmutyazıcıoğlu'nun restoranında 'korunmasız ve açık hedef' olduğu düşüncesiyle cinayet için plan yaptı. Kadir Yasak abisi Ali Yasak'ı arayarak konu hakkında bilgi verdi. Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Abdulkadir Kara ile buluşarak cinayet silahıyla restorana döndü. Kadir Yasak ile Serkan Dakman, restorana girerek Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istedi. Bir süre sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu yanlarına geldi.



Ali Yasak ve Seccad Yeşil'in de restorana gelmesinden sonra Kadir Yasak, önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ardından da şoförü Murat Bilmez'e ateş etti. Sürünerek dışarı çıkmaya çalışan Mahmutyazıcıoğlu'na bir kez daha ateş eden Kadir Yasak, Ali Yasak'la birlikte restorandan ayrıldı. Seccad Yeşil ve Serkan Dakman sokağın köşesinde, sağlık ekiplerinin müdahalesini izledikten sonra ayrıldı.

"ÖZÜR DİLEYECEK YOKSA, ŞAFAK'I VURACAĞIZ"



İddianamede Gökhan Karakan'a ait cep telefonu incelemesinde, Kerem Öztürk ile whatsapp yazışmalarında, Seccad Yeşil'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj atarak küfürlü konuştuğu tespit edildi. Mesajlarda 'Paramızı verin siz burada hayırdır', 'Fazlasıyla alacağız diyorlar', 'Şimdi makinem olsa hepsine sıkardım', 'Şimdi Kadir abi aradı. 'O Şafak gelecek senden özür dileyecek, yoksa vuracağız' dediler şeklinde mesaj attığı da kaydedildi.





İncelemelerde, 11 Kasım tarihli, 'Paramızı alalım da, gelirse hepsi, 50'sini bunlara dağıtacağım', 'Şimdi özür dileyecek. İtaatsizliğin raconunu biz koymadık ama, biz keseriz', 'O Suphi'yi de döveceğim ama, şimdi değil 5-10 veririz çocuklara döverler' içeriğinde mesajlar belirlendi.

"YENGE, ŞAFAK ABİ VURULDU"



Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'in ifadesi de müşteki sıfatıyla iddianamede yer aldı. Erken ifadesinde "26 Ocak günü eşimle dışarıya çıktık. Eve geçerken eşim Şafak, Serkan Yazıcıoğlu ile buluşmak üzere telefon görüşmesi yaptı. Şafak beni eve bıraktıktan sonra şoförle evden çıktı. Serkan Yazıcıoğlu ile birlikte Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil ile birlikte olacağını söylemişti. İlerleyen saatlerde Murat Bilmez beni aradı ve 'Yenge ben yaralandım, Şafak abi de vuruldu, farklı hastanelerdeyiz' dedi. Ben hastaneye gittim. Orada vefat ettiğini öğrendim. Ben eşime karşı bu saldırıyı yapan şahısları daha önceden tanımam. Şikayetçiyim" dedi.

"BELİNDEN SİLAH ÇIKARTIP 2-3 EL ATEŞ ETTİ"



Olayda yaralanan şoför Murat Bilmez ifadesinde şunları anlattı: "Ben Ece Erken'in özel şoförüyüm. Normalde Şafak Beyin şoförü olan dayım Mehmet Akbal'dır. İzinli olduğundan o gün Şafak beyin şoförlüğünü ben yapıyordum. Saat 15:00 sıralarında evden balık restoranına geldik. Daha sonra arkadaşları olan ve şu an isimlerini hatırlamadığı iki gazeteci ve Fikret Orman geldi. 3-4 saat birlikte oturdular. Tahminen 21.00 sıralarında Fikret Orman ayrıldı. Şafak Bey gazetecilerle oturmaya devam etti. Ben ayrı bir masada tek başıma oturuyordum. Saat 00:30 sıralarında iki şahıs geldi. Şafak Beyin yanına gelerek görüşmek istediklerini söylediler ve yanda bulunan boş masaya oturdular. Şafak Bey 5 dakika sonra şahısların masasına oturdu ve konuşmaya başladılar. 3-5 dakika sonra 2 kişi daha gelerek masaya oturdu. Kısa bir süre konuştuktan sonra ilk oturan iki kişiden birisi belinden silahı çıkartarak Şafak Beye doğru 2-3 el ateş etti. Ben şahıslara bağırınca bana da bir el ateş ettiler. Sol bacağımdan baldır kısmından yaraladım. Dört şahıs olay sonrası yaya olarak koşarak kaçtılar. Ben ambulansla hastaneye getirildim. Şahısları görmem durumunda teşhis edebilirim. Olayı gerçekleştiren şahısların kim olduklarını bilmiyorum. Beni yaralayan kişilerden şikâyetçiyim."

"TASARLAYARAK KASTEN ADAM ÖLDÜRME"



İddianamede sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'Silahla kasten yaralamaya iştirak', 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.



Sanıklar, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'Silahla kasten yaralamaya iştirak', 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.





Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme', 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' ve 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüse azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



Sanıklar Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Altun, Ahmet Yalçın, Buğra Hançer, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz hakkında ise 'Suçluyu kayırma' ve 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.