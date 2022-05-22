Hadise yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı! Yeni imajı ile Kardashian’a benzetildi

Her yaptığı ile adından söz ettiren isimlerden olan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenmişti. Düğününden fotoğraf paylaşmayan ünlü ismin son paylaşımı hayranlarını bir hayli şaşırttı.
Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise, sosyal medyadaki paylaşımı ile çok konuşuldu. Saçlarının kesimini ve rengini değiştiren Hadise yeni imajı ile takipçilerini ikiye böldü. Yeni tarzı ile Kardashianlar'a benzetilen Hadise'yi kimileri çok beğenirken kimileri de yeni saçlarını ünlü isme hiç yakıştırmadı.
Her yaptığı ile adından söz ettiren isimlerden olan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenmişti. Düğününden fotoğraf paylaşmayan ünlü ismin son paylaşımı hayranlarını bir hayli şaşırttı.
Yeni projesi için imaj tazeleyen ünlü popçu, değiştirdiği tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren Hadise, hayranları tarafından Kardashian'lara benzetildi.
Hadise, rapçi Murda ile ortak projesi 'İmdat' için klip çekti. Klip için bir paylaşım yapan Hadise'nin imajı klip haberinin görüne geçti. İmajını değiştiren ve saçlarını sarı yapan Hadise'yi görenler kendilerini tutamadı.
Kimi Hadise'yi skandallarıyla tanınan Kardashian kardeşlerin üyelerinden Khloe Kardashian'a benzetti kimi ise saç rengini başarısız oldu. Bazı takipçileri ise saçın peruk olduğunu söyledi. Yapılan yorumlar arasında "Hiç olmamış", "Hadise Kardashian" yorumları vardı.
Sadık takipçileri, Hadise'ye, "Muhteşem görünüyorsun", "Sarışın bomba", "Ne yapsan yakışıyor" ve "Hadise Kardashian" gibi 2 bine yakın yorum yazdı.