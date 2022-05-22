Hadise yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı! Yeni imajı ile Kardashian’a benzetildi

Kimi Hadise'yi skandallarıyla tanınan Kardashian kardeşlerin üyelerinden Khloe Kardashian'a benzetti kimi ise saç rengini başarısız oldu. Bazı takipçileri ise saçın peruk olduğunu söyledi. Yapılan yorumlar arasında "Hiç olmamış", "Hadise Kardashian" yorumları vardı.